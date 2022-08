8 साल तक कुत्ते के साथ महिला ने बनाया रोमांटिक रिश्ता, एक्स-प्रेमी के रिकॉर्डिंग से खुला राज!

यूएस (US) में रहने वाली एक महिला को उसके पालतू कुत्ते के साथ संबंध (Woman In Relation With Dog) बनाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है. कुत्ते के साथ हो रहे इस शोषण की जानकारी उसके एक्स प्रेमी को भी थी. इस कारण पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया है.











