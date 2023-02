Valentine's Day से पहले खो गया है दिल, तस्वीर में ढूंढ देगा कोई? 9 सेकंड का है चैलेंज

Find a Heart in This Picture Within 9 Seconds: हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी मनोवैज्ञानिकों तो कभी कुछ फर्म्स ऐसे ऐसे Optical illusion बनाते हैं, जिन्हें क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न को देखकर ही हमारा दिमाग घुमाकर घूम कर रह जाता हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Picture of Tiger Puzzle) हो रही है, जिसमें खोया हुआ दिल ढूंढने में दिमाग का दही हो रहा है.

वायरल हो रही इस तस्वीर में आपको करना ये है कि प्यार के मौसम में किसी का खोया हुआ दिल ढूंढ निकालना है. अगर आप ये काम 9 सेकंड में कर पाए, तो आपकी आंखों से सूई भी नहीं बच सकती है. पूरी तस्वीर में आपको बहुत से फूल बिखरे हुए दिख रहे हैं और इन्हीं के बीच कहीं एक दिल भी छिपा हुआ है. अगर आपने इसे ढूंढ निकाला तो ये चैलेंज आप जीत जाएंगे.

कहां छिपा हुआ है दिल ?

आपके लिए जो तस्वीर हम लेकर आए हैं, उसे हंगरी के लोकप्रिय चित्रकार गेर्जली डुडास ने बनाया है. डुडास ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने में माहिर हैं. कहते हैं कि उनकी बनाई तस्वीरों और स्केच में छिपी चीजों को ढूंढ पाना बच्चों का खेल नहीं है. छिपे हुए दिल को ढूंढने के लिए आपके पास केवल 9 सेकंड का वक्त है. हर तरफ गुलाबी रंग के फूलों से सजी हुई तस्वीर के बीच कहीं टेडी, पेंग्विन और गिलहरियां हैं तो कहीं लाल रंग की तितलियां. इन्हीं के बीच एक दिल भी है, जिसे ढूंढने की ज़िम्मेदारी आपकी है. फटाफट ढूंढ निकालिए दिल.

आपको प्यार के मौसम में किसी का खोया हुआ दिल ढूंढ निकालना है. (Credit-Bright Side)

क्या मिल गया प्यार भरा दिल?

वैलेंटाइंस डे के थीम वाली इस पहेली में अगर आपको अब तक दिल नहीं मिला, तो हिंट ये है कि यहां छिपा दिल लाल नहीं बल्कि गुलाबी रंग का है. जमीन पर ढेर सारे फूल भी बिखरे पड़े हैं और उनके बीच में से दिल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं.

ये काम 9 सेकंड में करने वाला वाकई जीनियस है. (Credit-Bright Side)

इस गुत्थी को सुलझाने में 99 फीसदी जनता नाकाम रही है. अगर आप भी नाकामयाब रहे हैं तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.