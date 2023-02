3 मुस्लिम देश, जहां नहीं मना सकते वेलेंटाइन डे, अपने रिस्क पर ही करें सेलिब्रेट!

In Which Countries Valentine’s Day is Banned: प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसी बातें फरवरी का महीना आते ही हवाओं में महसूस होने लगती हैं. लोग अपने प्यार का इज़हार करने के लिए खास तौर पर साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं. हालांकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है, कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां इसे मनाया ही नहीं जाता है. ऐसा नहीं है कि यहां लोग प्यार नहीं करते, बस खुलकर इज़हार पर मनाही है.

दुनिया के अलग-अलग देशों में प्यार के दिन को मनाने के लिए तमाम बाज़ार सजते हैं और प्रेमी महीनों से तैयारी करते हैं. आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताएंगे, जहां वैलेंटाइंस डे पर भी सन्नाटा छाया रहता है. कहीं सरकारों की ओर से मनाही है तो कहीं लोग वाद-विवाद और बवाल के डर से गुलाब भी अपने प्रेमी तक नहीं पहुंचा पाते.

इंडोनेशिया

यूं तो इंडोनेशिया में कोई कानून इस पर पाबंदी नहीं लगाता है, फिर भी यहां कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाता है. इस देश के सुराबया और मकसार जैसे इलाकों में कट्टरपंथी मुस्लिम रखते हैं. इसके अलावा भी कुछ इलाकों में वैलेंटाइंस डे को लेकर विरोधी जुलूस निकलते हैं, जिसकी वजह से यहां इस दिन को मनाने की मनाही है. मुस्लिम लॉ इसकी इज़ाजत नहीं देता, इसलिए यहां इसका विरोध होता है.

इरान

इरान भी एक मुस्लिम देश है, जहां धर्मगुरुओं की सत्ता चलती है. सरकार ने यहां वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट और इससे जुड़ी चीज़ों पर रोक लगा रखी है. इसे पश्चिमी संस्कृति मानकर इस पर रोक लगाई गई है और इसकी जगह मेहरेगन नाम का एक पुराना त्यौहार मनाने की बात कही गई है. ये त्यौहार भी दोस्ती, प्यार और लगाव का होता है.

पाकिस्तान

हमारे देश में भले ही वैलेंटाइंस डे के बाज़ार सजते हों, लेकिन पाकिस्तान में इस दिन को लेकर मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिलता है. यहां इस दिन का भरपूर विरोध होता. 7 फरवरी, 2018 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से इसे मनाने और मीडिया कवरेज देने पर रोक लगा दी गई है. इसे पश्चिमी प्रभाव और इस्लाम के खिलाफ माना जाता है.

मलेशिया

मलेशिया में भी मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है. ऐसे में यहां भी साल 2005 में वैलेंटाइंस डे को लेकर फतवा जारी किया जा चुका है. यहां भी वजह यही है कि इस दिन को इस्लाम के खिलाफ और पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है. यहां हर साल एंटी वैलेंटाइन डे कैंपेन भी चलता है. ऐसे में लोग बाहर निकलने से डरते हैं.

इन देशों के अलावा काफी वक्त तक सउदी अरेबिया में भी वैलेंटाइंस डे को लेकर ऐसा ही माहौल था. साल 2014 में 39 लोगों को इसी के लिए जेल भी जाना पड़ा था. हालांकि साल 2018 में ये बैन हटा लिया गया. उज़्बेकिस्तान में भी साल 2012 तक इस दिन को लेकर ऐसा ही माहौल था, लेकिन उसके बाद यहां भी अब वैलेंटाइंस डे मनाने पर पाबंदी नहीं है.