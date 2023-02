Valentine's Day पर दिलजले प्रेमियों के लिए ऑफर, पालो Ex के नाम का कॉकरोच, फिर खिला दो जानवरों को!

Valentine’s Day Celebration Ideas: प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसे जज़्बात सिर्फ उन लोगों का ही दिल धड़काती हैं, जो इसे महसूस कर रहे हों. ये बातें सिर्फ उनके लिए ही अच्छी होती हैं, जिनका रिश्ता बेहतरीन चल रहा हो या फिर जिनका वैलेंटाइंस डे पर प्रपोज़ल (Proposal Ideas for Valentine’s Day) मान जा चुका हो. जिनके दिल अभी-अभी टूटे हों,उनके लिए लिए ये दिन अलग ही दुख लेकर आता है. ऐसे में उनके लिए एक ऑफर पेश किया जा रहा है, जो उनके मन को शांति देगा.

दिल को सुकून देने के लिए हम किसी मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये आइडिया अलग ही लेवल का है. सैन एंटानियो चिड़ियाघर दिलजले प्रेमियों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है. ये लोग ऐसे तो अपने एक्स का चाहे कुछ न बिगाड़ पाएं, लेकिन उसके नाम पर एक कॉकरोच ज़रूर खरीद सकते हैं और उसे जानवरों का निवाला बना सकते हैं. इससे आपको दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा.

एक्स के नाम का कॉकरोच पालो

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक San Antonio Zoo लोगों को ये मौका दे रहा है कि वो यहां पर मौजूद किसी एक कॉकरोच का नाम अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के नाम पर रख ( Name a cockroach after your ex) सकते हैं. ये बात 100 फीसदी सच है. आपके दिल से जो एक्स चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे बदला लेने के लिए सिर्फ 800 रुपये खर्च करने होंगे. पैसे देने के बाद चिड़ियाघर में किसी कॉकरोच को लोग अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका का नाम दे सकते हैं. इसके बदले उन्हें एक वैलेंटाइंस डे कार्ड मिलेगा, जिस पर सारी डिटेल्स लिखी होंगी.

चिड़ियाघर में किसी कॉकरोच को लोग अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका का नाम दे सकते हैं. (Credit- Shutterstock)

और भी हैं मज़ेदार ऑफर्स

जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए ये भी विकल्प मौजूद है कि वो किसी सब्जी का नाम अपने एक्स के नाम पर रख दें, इसके लिए उन्हें 400 रुपये देने होंगे. अगर आप चिड़ियाघर को और भी डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप यहां 2000 रुपये देकर एक चूहे का नाम भी अपने पूर्व पार्टनर के नाम पर रख देते हैं. अगर कोई चाहे तो उसे कस्टमाइज़ वीडियो मैसेज भी भेजा जा सकता है, जिसमें उनके कॉकरोच, सब्ज़ी या चूहे को किसी दूसरे जानवर को खिलाए जा रहे होंगे. वे इस वीडियो को अपने एक्स तक पहुंचा सकते हैं.