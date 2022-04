Video : वाकई इंसानों के पूर्वज हैं बंदर, दो पैर पर चलते मंकी को देखकर हो जाएगा यकीन !

Viral On Internet : हमने कई बार ये किताबों में पढ़ा है और सुना है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे. यानि बंदरों से ही इंसानों का विकास हुआ. अगर आपको इस मामले में अब भी को डाउट है तो आपको इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो (monkey running on 2 legs) ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें एक बंदर बड़े ही स्वैग से दो पैरों पर वॉक (Monkey Walking on 2 Legs Video) करता हुआ नज़र आ रहा है.

आमतौर पर हम बंदरों को 4 पैरों पर उछल-कूद करते हुए देखते हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहे बंदर का अंदाज़ ही निराला है, वो जितने स्वैग से सड़क पर वॉक करते हुए जा रहा है, वो देखने में बेहद अजीब है. किसी कॉन्फिडेंट मॉडल की तरह बंदर अपनी वॉक से इंटरनेट पर लोगों को इम्प्रेस कर रहा है. आप भी इसे ज़रूर देखिए.

लोगों को आया भरपूर मज़ा

वीडियो को 46 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक दिन पहले ही पोस्ट किया गया वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि लोगों को ये मंकीवॉक बहुत पसंद आ रही है. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो कुछ यूज़र्स का कहना था कि जानवर, इंसानों से भी ज्यादा अच्छा चल सकते हैं. बहुत से लोगों ने वीडियो पर हंसने वाले इमोटिकॉन के ज़रिये रिएक्ट किया है.