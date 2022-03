Video : अपनी विदाई में इतनी खुश थी दुल्हन, घरवालों को कहना पड़ा- थोड़ा तो रो ले !

शादी की सभी रस्मों में दूल्हा और दुल्हन समेत परिवार वाले भी काफी खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी विदाई की आती है, सबकी आंखों में नमी आने लगती है. खासतौर पर दुल्हनें (Bride Laughing at Vidai Ceremony) तो अपनों से दूर होने के गम में फफक-फफककर रो पड़ती हैं. हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुल्हन का वीडियो वायरल (Viral Video of Laughing Bride) हुआ है, जो रोने के बजाय हंसते-गाते हुए विदा हो रही है.

इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं. वीडियो में दिखाई दे रही दुल्हन की हरकतें इतनी मज़ेदार (Viral Video of Happy Bride at Vidai) हैं कि उसकी विदाई के वक्त खुद घरवालों को उससे कहना पड़ रहा है कि हंसना छोड़कर वो थोड़ा-बहुत तो रो ले.

हंसने के बजाय खिलखिला रही है दुल्हन

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विदाई के वक्त दुल्हन इतनी ज्यादा खुश है कि दूल्हा खुद उसे देखकर हंसने लगता है. वो विदाई की रस्में पूरी करते हुए खिलखिला रही है और नाच रही है. अपनी विदाई को एंजॉय करती दुल्हन की बात-बात पर हंसी छूट रही है. घरवाले चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि विदाई हो रही है, थोड़ा तो रो लो, फिर भी दुल्हन आखिर तक हंसती ही रहती है.

ये भी पढ़ें- प्रेगनेंसी टेस्ट आते रहे निगेटिव, गर्भनिरोधक गोलियां भी लेती रही, फिर अचानक महिला ने दिया बच्चे को जन्म !

लोगों को खूब पसंद आया वीडियो

शादी के इस वीडियो को Instagram पर bridal_lehenga_designn नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है – उस लड़की को ये वीडियो टैग कीजिए, जिसकी विदाई इतनी ही मज़ेदार होने वाली है. वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसे 11 हज़ार से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. वीडियो पर तमाम यूज़र्स ने अपने जानने वालों को टैग किया है. एक यूज़र ने लिखा है – इसी को कहते हैं खुशी-खुशी दफा होना.