Viral : गजब है वेंडर का गुटखा बेचने का अंदाज़, बोला - 'मरना है तो मेरे पास आओ'

Viral Video : देश में लोगों के पास तरह-तरह का टैलेंट मौजूद है. अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वो अपने स्टाइल में करते हैं. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर एक ऐसे ही टैलेंटेड वेंडर का वीडियो वायरल (Viral Video of Gutkha Vendor) हो रहा है, जो बेच तो रहा है गुटखा, लेकिन किसी को भी अंधेरे में नहीं रख रहा. गुटखे की पूरी बुराइयां बताते हुए वो अपनी मार्केटिंग (Marketing with Warning) कर रहा है. ये वीडियो जिसने भी देखा, वो अपनी हंसी (Funny Video) नहीं रोक पाया. आप भी वेंडर के अलग अंदाज़ को ज़रूर देखिए.