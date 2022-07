'जैसी करनी वैसी भरनी' का मिला वीडियो प्रमाण, राह चलते कुत्ते का मारने के चक्कर में गिरा शख्स

जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे ऐसी बातें या इससे जुड़ी कहावत हर भाषा औऱ देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित होती ही है. मगर इस बात को कोई गंभारता से लेता कहां है. सभी इसे किताबी बातें मानकर कुकर्म करते रहने में यकीन करते हैं. कोई मजबूरी और वजह हो तो भी किसी के साथ दुर्व्यवहार गलत है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना वजह किसी को नुकसान और चोट पहुंचाने में अलग तरगह के आनंद का एहसास होता है. लेकिन अक्सर न्याय भी तुरंत ही हो जाता है. जैसा इस वीडियो में दिखेगा.

ट्विटर के @TansuYegen अकाउंट पर ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ को साबित करता एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसमें सड़क किनारे चुपचाप जाते कुत्ते को यूं ही पैर मारने की कोशिश करता शख्स ज़मीन पर मुंह के बल ऐसा गिरा कि फिर उठने की हालत में नहीं रहा. वीडियो को कर्म से फल से जोड़कर देख रहे हैं लोग जिसके व्यूज़ 38 लाख के पार पहुंच गए हैं.

बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसा ही होता है

उस कुत्ते की कई गलती नहीं थी. न तो वो किसी को परेशान कर रहा था, न किसी पर भौंक रहा था, न ही किसी का पीछा कर उसके डरा रहा था. वो डॉगी तो बस सड़क किनारे अपना चाल में चुपचाप जा रहा था. मगर उसकी शांति लृराह चलते एक लड़को को खटक गई थी शायद. इसीलिए पनी राह जाते लड़के को अचानक न जाने ऐसा क्या सूझा कि उसने वापस लौटकर कुत्ते पर ताकत आज़माने का फितूर दिखाया लेकिन लेने के देन पड़ गए जनाब को. लड़के नो ज़ोर से पैर खिंचकर कुत्ते पर हमला किया मगर बेचारा डॉगी को खुद के बचाने के लिए तेज़ी से निकल भागा और लड़के का ज़ोरदार वार खाली निकले ही वो अपने ही वार का शिकार होकर तेज़ी से मुंह के बल सड़क पर धराशायी हो गया.

This is what is called karma🙏

बिना वजह बेजुबानों को तंग करने वालों का सही न्याय

लड़के के गिरते ही वो काला कुत्ता वापस उसी जगह लौट आया जहां पर उसे मारने की कोशिश की गई थी. वीडियो में इसे देख ऐसा लग रहा था मानों कुत्ता उस लड़के के मज़े लेने या फिर उसे चिढ़ाने के लिए लौटकर आया हो. और अंदर ही अंदर उस पर खूब हंस रहा हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगो ने खूब पसंद किया. वजह थी लड़को अपनी करनी का फल तुरंत मिलना. ज्यादातर लोगों ने वीडियो पर कमेंट के ज़रिए इस लड़के पर जमकर गुस्सा दिखाया. कुछ लोगों का ता कहना था कि इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, उसे चुपचाप खड़े कुत्ते को क्यों मारना था. तो वहीं एक बात पर सब सहमत थे कि उसे अपनी गलत नियत और कर्म का फल मौके पर ही मिल गया. ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए.