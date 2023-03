8 करोड़ में बिक रहा है छोटे से गांव में बना घर, रेट सुनकर लोग हुए हैरान, फिर सामने आया रहस्य!

Village home for sale for 8 crores rupees: कहते हैं कि घर खरीदने (Property for Sale) से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी ज़रूरी होती है. घर के ऊपर ही नहीं, उसके अंदर और नीचे भी सही तरह से चीज़ें देख लेने में ही भलाई होती है. हालांकि कई बार हम देखने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदना कितना फायदेमंद हो सकता है. ऐसा ही हो रहा है ब्रिटेन में एक घर के साथ.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रॉपर्टी इंग्लैंड के पूर्वी यॉर्कशायर में है, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है, जो इसकी कीमत करोड़ों में रखी जा रही है आमतौर पर जब कोई भी किसी प्रॉपर्टी में करोड़ों खर्च कर रहा हो, तो सुविधाएं भी वैसी ही चाहता है लेकिन ये घर इस मामले में अलग है. छोटे से गांव में बना 7 कमरे का घर 8 करोड़ रुपये में बेचा जा रहा है.

8 करोड़ में बना हुआ है घर

प्रेस्टन में बने घर को देखने में किसी सामान्य घर की तरह ही है. घर 18वीं सदी का बना हुआ है और फार्महाउस रह चुका है. रोडसाइड पर बने इस घर को सामने से देखने में छोटा ही है लेकिन प्रॉपर्टी साइट Purplebricks पर 8 करोड़ रुपये में बेचा जा रहा है. हेडन नाम के छोटे से गांव में ये प्रॉपर्टी मौजूद है, जो 2 एकड़ में बनाई गई है. सामने से छोटे दिख रहे इस घर के घोड़ों का एक अस्तबल, पैडलॉक और दूसरी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं. इतनी ज्यादा कीमत वाले इस घर को कनवर्ट करने के लिए भी परमिशन मांगी जा रही है. अभी घर में बड़ा किचन, 4 बेडरूम और 3 रिसेप्शन रूम हैं.

महंगा है पर कीमत वसूल है

प्रॉपर्टी प्रेस्टन में चर्च के काफी पास है और यहां एम्पल पार्किंग भी मौजूद है. इसकी कीमत सुनने में ज्यादा लग रही है, लेकिन इसके आसपास की लोकैलिटी और चीज़ें ऐसी हैं कि इसे आगे विकसित किया जा सकता है. प्रॉपर्टी साइट की ओर से कहा गया है कि इस घर को आगे भी डेवलप किया जा सकता है. ऐसे में अगर आज ये जगह 8 करोड़ में खरीदी जा रही है, तो आगे इसकी कीमत बढ़ने ही वाली है.