दुनिया का वो गांव, जहां नहीं है एक भी सड़क, कार-बाइक की जगह सिर्फ नाव खरीदते हैं लोग

दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोगों को कार या बाइक खरीदने की जरुरत नहीं होती. यहां लोग अपनी सेविंग्स से सिर्फ और सिर्फ नाव खरीदते (Village That Only Have Boats) हैं. वजह है यहां सड़कों का ना होना.











Follow us on