समुद्र किनारे 10 फीट लंबे विचित्र प्राणी को देख उड़े लोगों के होश, फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं जीव आंखें

प्रकृति कई ऐसे विचित्र जीवों (Weird creatures of the world) को बनाया है जो इतने अनोखे हैं कि अगर इंसान इन्हें देख लें तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता. ये जीव हवा में हो सकते हैं, जमीन पर चलने वाले हो सकते हैं और पानी के अंदर भी रहने वाले हो सकते हैं. इन दिनों इसी तरह के एक विचित्र जीव के खूब चर्चे हैं जो जापान के एक बीच पर पड़ा मिला. पानी के अंदर रहने वाला ये जीव इतना दुर्लभ (Rare squid found on Japanese beach) है कि इसे देखते ही बीच पर टहलने निकले लोग दंग रह गए.

बीते बुधवार को जापान के फुकुई में ऊगू बीच (Ugu beach, Fukui Prefecture, Japan) पर एक हैरान करने वाला नजारा लोगों को देखने को मिला. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यहां जो लोग बीच पर टहलने निकले थे, उन्हें एक विशाल स्क्विड (Giant Squid found in Japan) जीव नजर आया जो बहकर बीच पर आ गया था. उसे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जब लोगों ने उसे देखा तो वो जिंदा था. स्क्विड की लंबाई 10 फीट बताई जा रही है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

फुटबॉल जितनी बड़ी हो सकती हैं आंखें

वैज्ञानिकों ने बताया कि स्क्विड का वजन हाथी के बच्चे के बराबर है और एक इंसान के कद से भी ज्यादा लंबा है. फिलहाल स्क्विड को फ्रीजर में रखा गया है. आपको बता दें कि स्क्विड (Facts about squid) की लंबाई 43 फीट तक लंबी हो सकती है और उसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी हो जाती हैं. ये जीव इतने शर्मीले होते हैं कि साल 2002 से पहले जिंदा रहते हुए इकनी फोटो कभी नहीं खींची गई थी. वहीं साल 2006 में इन्हें पहली बार फिल्माया गया था. इन जीवों के रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ये अन्य ऐसे जीवों से ज्यादा तेज तैर सकते हैं. यही नहीं, ये पानी की धार की विपरीत दिशा में भी तैर सकते हैं.