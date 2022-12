बर्फीली झील में डूबने से हुई 10 साल के बच्चे की मौत, मरने से पहले कर गया ऐसा काम कि बन गया 'हीरो!'

इंसान के अंदर बहादुरी का भाव उसकी उम्र से नहीं आता है. 50 साल का व्यक्ति बेहद डरपोक हो सकता है और 10 साल का बच्चा भी बहादुरी का ऐसा कारनामा कर सकता है कि बड़े-बड़े उसे जानकर दंग हो जाएं. इन दिनों इंग्लैंड के एक बच्चे की बहादुरी के चर्चे काफी हो रहे हैं और लोगों ने तो उसे हीरो मान लिया है. कारण है कि बच्चे (Boy gives own life to save kids) ने ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़े-बड़े लोग कभी न कर पाएं.

डेली स्टार न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में बैब्स मिल पार्क (Babbs Mill Park, West Midlands) जिसकी बर्फीली झील में डूबने से जैक जॉन्सन (Jack Johnson) नाम के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. पर बच्चे ने मरने से पहले ऐसा काम कर दिया कि उसके परिवार से लेकर दूसरे लोग, जो इस घटना से जुड़े थे, उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे. हुआ यूं कि 11 दिसंबर को जैक उसी बर्फीली झील के पास था जब उसे अचानक कुछ बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई दी.

3 बच्चों की जान बचाने के लिए पानी में कूदा 10 साल का लड़का

वो भागकर वहां पहुंचा और देखा कि 3 बच्चे पानी में डूब रहे हैं. उन बच्चों की उम्र 6, 8, और 11 साल थी. जैक ने अपनी जान की परवाह ही नहीं की और सीधे पानी में कूद गया. बच्चों को बचाते-बचाते उसकी खुद की जान खतरे में आ गई और हुआ ये कि जैक समेत 11 साल और 8 साल के बच्चे की मौत हो गई. 6 साल का बच्चा क्रिटिकल स्थिति में है और उसकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है.

बच्चे की सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

जब से लोगों को ये बात पता चली कि जैक पानी में बच्चों की जान बचाने के लिए कूदा था, तो उसे सभी ने हीरो मान लिया और सोशल मीडिया से लेकर पूरे शहर में उसकी तारीफ हो रही है. लोग घटनास्थल पर जैक समेत मरे हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर जैक की आंटी ने उसके बारे में लिखते हुए कहा कि जैक ने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इस बात से पता लग जाता है कि वो असल में कैसा है.