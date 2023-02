100 साल बाद सही पते पर पहुंचा खत, पता चली उस दौर की रोचक बातें, डाक टिकट को देख उड़े लोगों के होश!

चिट्ठियों पर कई गाने, शायरियां और कहावतें लिखी गई हैं. ‘चिट्ठी आई है’, ‘चिट्ठी न कोई संदेश’, ‘डाकिया डाक लाया’, जैसे प्रसिद्ध गीत लोगों की जुबान पर चढ़े हैं क्योंकि उन्होंने कभी न कभी चिट्ठियों के मिलने की खुशी को मेहसूस किया होगा. जिस दौर में चिट्ठियां ज्यादा प्रचलित थीं, उस वक्त अक्सर चिट्ठियां मिलने में देरी हो जाती थी पर कुछ वक्त में डाकिया उसे सही पते पर पहुंचा जाता था. हाल ही में लंदन (London man got 100 year old letter) के एक शख्स के घर भी चिट्ठी पहुंची. पर उसे वो देखकर खुशी नहीं, हैरानी हुई क्योंकि वो चिट्ठी ना ही उसके किसी रिश्तेदार ने लिखी थी, और ना ही हाल ही की थी. वो 100 साल (Lost letter arrive after 100 years) पुराना खत था जो एक सदी के बाद अपने गणतव्य तक पहुंचा था.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ लंदन (South London) की हैमलेट रोड पर एक बंगला है जिसका नाम है क्रिस्टल पैलेस (Crystal Palace). यहां रहने वाले 27 साल के फिन्ले ग्लेन (Finlay Glen) एक थिएटर निर्देशक हैं. साल 2021 में उनके घर एक चिट्ठी आई जिसे देखकर वो दंग रह गए. कारण ये था कि वो 100 साल पहले यानी 1916 में लिखी गई थी. ग्लेन के होश तब ज्यादा उड़े जब उन्होंने उस चिट्ठी पर लगे डाक टिकट (100 year old letter George V postmark) को देखा. वो ब्रिटेन की महारानी का नहीं, बल्कि जॉर्ज पंचम का डाक टिकट था.

100 साल पुरानी चिट्ठी मिली

ये वो दौर था जब विश्व युद्ध शुरू होने में दो साल बचे थे और जॉर्ज पंचम ने 5 साल पहले ही गद्दी संभाली थी. यूं तो ब्रिटेन में पोस्टल सर्विसेज एक्ट 2000 के तहत किसी अंजान व्यक्ति की चिट्ठी गलती से डिलिवर हो जाने पर उसे खोलना अपराध है, मगर जब ग्लेन ने देखा कि वो चिट्ठी 2016 की नहीं, बल्कि 1916 की है, तो वो खुद को उसे पढ़ने से रोक नहीं पाए. उन्होंने लोकल हिस्ट्री मैग्जीन, द नॉरवुड रिव्यू के संपादक स्टीफन ऑक्सफोर्ड को ये चिट्ठी दिखाई.

चिट्ठी में दो औरतों के बीच की बातें लिखी हुई हैं. (फोटो: Twitter/kalmantibs)

खत में दो महिलाओं के बीच की है बात

नॉरवुड ने कहा कि ये चिट्ठी केटी मार्श नाम की महिला को लिखी गई थी जो उस दौर के प्रसिद्ध स्टांप डीलर ऑस्वल्ड मार्श की पत्नी थीं. मार्श की फ्रेंड क्रिस्टाबेल मेनेल ने ये खत उन्हें लिखा था जिसमें मेनेल ने खुद पर शर्मिंदा होने की बात लिखी और साथ में बाथ की भीषण सर्दी की भी बात कही जहां वो रहा करती थीं. मेनेल खुद भी एक रईस चाय के व्यापारी की बेटी थीं. माना जाता है कि उस दौर में क्रिस्टल पैलेस और आसपास के इलाके अमीर लोगों के इलाके हुआ करते थे.

मार्श के परिवार को सौंप देंगे खत

ग्लेन ने कहा कि उन्हें उस दौर के लोगों से जुड़ी अच्छी जानकारी इस खत से मिली है और अगर मार्श के परिवार का कोई सदस्य उनसे चिट्ठी हासिल करना चाहे तो वो उन्हें सौंप देंगे क्योंकि ये खत उनके परिवार का इतिहास बयां करता है. माना जा रहा है कि खत उस वक्त पोस्ट ऑफिस में ही कहीं गुम हो गया होगा और बाद में जब रेनोवेशन हुआ, तब जाकर वो मिला होगा.