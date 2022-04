लगातार 9 सालों तक सोती रही 11 साल की बच्ची, नींद से जागने पर बदल गई पूरी जिंदगी!

हर दिन इंसान जब थकहार कर सोने चलता है तो उम्मीद करता है कि अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उसे नई ऊर्जा हासिल हो. पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कभी रात में सोए और अगले दिन नींद से जागे ही ना. आप सोचेंगे कि कभी ना कभी तो नींद खुलेगी ही. मगर करीब 150 साल पहले एक बच्ची ऐसा सोई कि वो 9 सालों तक नींद (the girl who slept for 9 years) से नहीं जागी.

इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने लोगों को चौंका दिया है. मगर जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आज से करीब 150 साल पहले ब्रिटेन (British Sleeping girl) में एलेन सैडलर (Ellen Sadler) नाम की एक बच्ची थी जिसकी अजीबोगरीब बीमारी ने ब्रिटेन के लोगों को ही नहीं, दुनियाभर के लोगों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया था. एलेन 15 मई 1859 को पैदा हुई थी. उसके कुल 12 भाई-बहन थे. उसका परिवार टर्विले (Turville) नाम के गांव में रहता था जो ऑक्सफोर्ड और बकिंघमशायर के बीच में मौजूद था.

9 सालों तक सोती रही बच्ची

जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और उसकी मां ने दूसरे शख्स से शादी कर ली थी जो बच्चों को अपने बच्चों की ही तरह पालता था. 29 मार्च 1871 को, जब एलेन 11 साल (Girl slept at 11 year wakes up at 21) की थी, वो अपने सभी भाई-बहनों के साथ रोज रात की ही तरह सोने चली. मगर हैराती तब हुई जब अगली सुबह वो नींद से जागी ही नहीं. उसे खूब शोर मचाकर उठाने की कोशिश की गई, पानी डाला गया, हिलाया गया मगर वो नहीं जागी. पहले लगा कि वो मर चुकी है मगर उसकी पल्स चल रही थी और वो सांस भी ले रही थी. उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया गया जो देखकर हैरान हुए कि बच्ची शीतनिद्रा जैसी स्थिति में कैसे पहुंच गई है.

देश-विदेश से सोती हुई बच्ची को देखने आते थे लोग

काफी जांच-पड़ताल के बाद भी डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे. किसी को नहीं समझ आया कि उसे कौन सी बीमारी है. कुछ ही वक्त में एलेन प्रेस के माध्यम से और लोगों की कहानियों के जरिए पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गई. लोग दूर-दूर से उसे सिर्फ देखने आते थे. कई लोगों ने तो परिवार को पैसे देककर उसे उठाने की कोशिश करने की भी अनुमति मांगी. बड़ा परिवार होने के कारण माता-पिता ने पैसे लेना भी शुरू कर दिया. कुछ ही वक्त में उनके पास इतना पैसा जुट गया कि उनकी जिंदगी सुधरने लगी मगर एलेन नहीं जागी. उसकी मां उसे दलिया, दूध आदि जैसी चीजें पिलाती थी मगर 1 साल बाद बच्ची के जबड़े लॉक हो गए. तब मां एक टूट हुए दांत से बनी दरार से खाना अंदर घोंटाती थी.

21 साल की उम्र में खुली आंख तो बदल गई थी दुनिया

बच्ची की स्थिति इसी तरह बनी रही और लोगों का उसको देखने आना बना रहा. लोग तो उसके एक बाल को भी पैसे देकर ले जाने के लिए तैयार थे. दुख की बात ये रही कि साल 1880 में बच्ची की मां की मौत हो गई. मौत की वजह हार्ट अटैक थी. डॉक्टरों ने कहा कि वो हमेशा इस चिंता में रहती थी कि उसकी बेटी कब उठेगी. इसी वजह से उसकी मौत हो गई. मां की मौत के 5 महीने बाद चमत्कार हुआ. बच्ची 9 साल बाद नींद से जागी थी. जब वो 11 साल की थी, तब सोई थी और जब वो उठी तो 21 साल की हो चुकी थी.

डॉक्टरों को नहीं चला बच्ची की नींद का पता

उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी क्योंकि 9 सालों में उसे ना ही शिक्षा मिली और ना ही वो समय के साथ विकसित हो पाई. उसका दिमाग बच्चों जैसा ही था. उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही उसने कोई सपना देखा जो उसे याद हो. उठने के बाद उसे सब कुछ वहीं से शुरू करना पड़ा जहां से उसने छोड़ा था. मां के जाने का दुख, जिंदगी का संघर्ष उसके लिए काफी बड़ी चुनौती थी. कुछ साल बाद उसकी शादी हुई और उसने 6 बच्चों को जन्म दिया. साल 1901 में उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई. उसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया कि वो सदमे से और डिप्रेशन के कारण मरी है. 150 साल बाद भी एलेन दुनिया भर में ‘The sleeping girl of Turville’ के नाम से फेमस है मगर हैरानी इस बात की है कि डॉक्टरों को अभी भी नहीं पता कि उसकी नींद का क्या राज था.