Shocking: बॉयफ्रेंड ने नहीं उठाई वीडियो कॉल तो रूठ गई 12 साल की गर्लफ्रेंड, खुद को करवाया 'किडनैप'!

प्यार में इंसान निश्चित रूप से अंधा हो जाता है, क्योंकि कई बार वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि दूसरे उसे मूर्ख समझने लगते हैं. कच्ची उम्र में कई बार बच्चों को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है और वो फिर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देते हैं. ऐसा ही कुछ एक 12 साल की अमेरिकी लड़की (American Girl Faked own Kidnapping) ने किया. जिस उम्र में बच्चे पेंसिल छोड़कर पेन से लिखना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में एक लड़की ने खुद को किडनैप करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसकी वीडियो कॉल (Boyfriend Does Not Answer Video Call) नहीं उठा रहा था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रहने वाली चिआरा केलॉग (Chiara Kellogg) ने हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट (@chiarakellogg) पर एक वीडियो शेयर कर अपने बचपन से जुड़ी एक हैरान करने वाली बात शेयर की. चिआरा ने बताया कि वो जब 12 साल की थीं तब उन्होंने प्यार में बेहद बेवकूफी भरा काम किया था.

महिला ने अपने बचपन की एक कहानी बताई जिसने सभी को हैरान कर दिया. (फोटो: Tiktok)

किडनैप होने का किया नाटक

चिआरा ने बताया कि वो जब 12 साल की थीं तो उनका बॉयफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रहा था और उनका वीडियो कॉल नहीं उठा रहा था. तब चिआरा ने बेहद चालाकी भरी तरकीब ढूंढ निकाली. उसने अपनी ऐसी तस्वीर बॉयफ्रेंड को भेजी जिसमें उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. चिआरा ने बताया कि उसने इस तरह की फोटो (Girlfriend Send Fake Kidnapping Photo to Boyfriend) इसलिए भेजी जिससे उसका बॉयफ्रेंड फोटो देख ले और चिंता में तुरंत ही उसे वीडियो कॉल कर ले. रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. चिआरा ने बताया कि उसकी दोस्त ने उसे रस्सी से बांध दिया था और फिर दोस्त को मेल भेजा कि वीडियो कॉल उठाओ नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा. बॉयफ्रेंड ये तस्वीर देखकर डर गया था.

12 साल की बच्ची ने किडनैपिंग की नकली तस्वीर दोस्त से खिंचवाकर बॉयफ्रेंड को मेल पर भेजी थी. (फोटो: Tiktok)

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

महिला ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी टिकटॉक पर शेयर किया जिससे ये पता लग रहा है कि ये हरकत साल 2012 की है. इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया है. एक शख्स ने कहा कि जब वो 12 साल का था तो उसने भी एक बार ऐसी हरकत की थी. जबकि एक ने कहा कि उसे कमरे की जगह गैराज जैसी जगह पर फोटो खींचनी चाहिए थी जिससे तस्वीर और भी रियल लगती.