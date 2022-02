13 साल की उम्र से शख्स को लगी थी ड्रग्स की लत, सूख कर हो गया था कांटा! नशा छोड़ने के बाद हुआ ऐसा हाल

नशा (How to avoid addiction?) चाहे सिगरेट का हो या शराब का, तंबाकू का हो या ड्रग्स का, वो सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, उसके साथ उसके पूरे परिवार को चिंता और निराशा में ढकेलकर मार डालता है. नशा करने का सुख भले ही चंद मिनटों का हो मगर उसका नुकसान सालों तक रहता है. कई लोग ड्रग्स (How to leave drugs addiction?) लेने लगते हैं जिनसे उनका शरीर तो खराब होता ही है, साथ में उनके रिश्ते भी उनसे दूर हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक शख्स के साथ हुआ जिसके नशे (American man drugs addiction) की लत ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था.

ओहियो (Ohio, America) के रहने वाले 27 साल के ऑस्टिन ग्रीन (Austin Greene) बचपन इतना आसान नहीं था जितना अन्य बच्चों का होता है. जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उनके जीवन में इतना भटकाव आया कि वो शराब और गांजा पीने लगे. वो चाहते थे कि वो अपने उम्र वाले और कुछ बड़े दोस्तों की कंपनी में फिट हो जाएं जो ये सब किया करते थे. मगर इतनी कम उम्र में नशा (Boy started doing drugs at 11 years) करने के कारण उनकी हालत बुरी होती गई.

शख्स ने अपनी बेटी के खातिर ड्रग्स का नशा छोड़ दिया. (फोटो: Austin Greene)

13 साल की उम्र में ही पड़ गई थी मेथ और हेरोइन लेने की लत

13 साल की उम्र तक वो ड्रग्स लेना शुरू कर चुके थे. एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें मेथ और हेरोइन की लत लग गई. उनकी ये लत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि कुछ वक्त तक उनकी चलने की शक्ति भी चली गई थी. उनके परिवार ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था. उनकी एक 8 साल की बेटी भी उनसे दूर हो रही थी तब उन्हें लगा कि उन्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना होगा. उन्होंने 26 साल की उम्र में नशे से खुद को मुक्त करने की कसम खाई और अब पूरे एक साल बाद वो नशे की आदत से बाहर निकल चुके हैं.

बच्ची के साथ सुधर गए रिश्ते

डेली स्टार से बात करते हुए ऑस्टिन ने बताया कि उसकी बेटी की मां भी अब उन दोनों के जीवन में नहीं है. इसलिए वो नहीं चाहता था कि बेटी माता-पिता दोनों के बिना जिंदगी जिए. पहले जब ऑस्टिन उससे मिलने जाता था वो उसे देखकर डरती थी. वो सूखकर कांटा हो चुका था. मगर अब जब वो नशा छोड़ चुका है तो उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है. ऑस्टिन ने अब अपने परिवार के साथ भी रिश्ते सुधार लिए हैं. पहले वो चोरी-चकारी कर के ड्रग्स के लिए पैसे जुटाया करता था. परिवार से झूठ बोला करता था. खाने के लिए मिले पैसों से ड्रग्स खरीद लेता था. शख्स ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से उनके स्पाइन के निचले हिस्से में इंफेक्शन हो गया था. जिसके कारण वो काफी वक्त तक चल-फिर भी नहीं पाता था. अब ऑस्टिन की मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई है.