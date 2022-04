14 साल की उम्र में युवती ने दिया था बच्ची को जन्म, अब मां-बेटी को बहन समझ लेते हैं सोशल मीडिया पर लोग!

सोशल मीडिया बड़ी ही विचित्र जगह है. यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. कई बार ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर नजर आ जाती हैं जिसे जानकर दिमाग चकरा जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में लोगों के साथ भी हो रहा है जब वो एक मां-बेटी को साथ में देख रहे हैं. दोनों को देखकर कोई ये कह ही नहीं पाता कि वो मां-बेटी (People think mother to be daughter’s sister) हैं. हर कोई उन्हें बहनें या दोस्त समझ लेता है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोफी मेकग्लिन (Sophie McGlynn) टिकटॉकर हैं और लोग उनके वीडियोज काफी पसंद करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में सोफी अपनी 14 साल की बेटी मिया (28 year old mother 14 year old daughter) के साथ नजर आ रही हैं. हैरानी की बात ये है कि दोनों एक ही उम्र की लगती हैं.

बेटी की बहन या दोस्त समझ लेते हैं लोग

रिपोर्ट के अनुसार सोफी जब महज 13 साल की थीं, तब प्रेग्नेंट (Girl became pregnant at 13 years) हो गई थीं और 14 साल (14 year old woman become mother) की उम्र में उन्होंने मिया को जन्म दिया था. उस दौरान सब काफी दंग हुए थे मगर सोफी ने मिया को काफी अच्छे से पाला. अब दोनों के वीडियोज काफी धूम मचाते हैं. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बड़ी होकर उन्हीं के जैसी दिखने लगी है और वैसी ही हरकतें करती है. सबको लगता है कि वो बहनें (mother and daughter look like sisters) हैं.

लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

मां-बेटी की इस जोड़ी को देखकर लोग काफी हैरान हैं. एक शख्स ने कहा कि वो बेटी कम और सोफी की दोस्त ज्यादा लगती है. एक ने कहा कि वो बहनें या दोस्त लगती हैं. दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं. एक ने तो यहां तक कह दिया कि उसे लगा वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये वाला ट्रेंड कर रही हैं. उसने तो ये भी सोचा कि सोफी 19 साल की हैं. एक शख्स ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि मिया उसकी बेटी हो. दोनों एक बराबर लग रही हैं. सोफी ने बताया कि इस साल जुलाई में मिया 14 साल की पूरी हो जाएगी. वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी मां को लोगों ने उसके बच्चों की बहन समझ लिया हो. कुछ वक्त पहले 8 बेटियों की मां के खूब चर्चे थे जिसे लोग बच्चों की बहन समझ लेते थे! फिटनेस में कम उम्र की औरतों को ये महिला टक्कर देती है.