चुंबक के जरिए युवक ने नदी से निकाली तिजोरी, अंदर रखी चीज को देख उड़े होश! रखने की जगह लौटा दिया सामान

ऐसा कम ही होता है कि आपको अंजान जगहों पर ऐसी चीजें मिल जाएं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो. कई बार लोगों को अचनक से धन-दौलत भी मिल जाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में इंग्लैंड के एक युवक (England boy found safe from river then returned to owner) के साथ भी हुआ जिसके हाथ ऐसी चीज लग गई कि उसके होश उड़ गए मगर उसने उसे रखने की लालच नहीं की और सब लौटा दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 15 साल के जॉर्ज टिंडले (George Tindale), ग्रैंथम (Grantham, Lincolnshire) के पास विटहैम नदी (River Witham) में अपने 52 साल के पिता केविन (Kevin) के साथ मछली पकड़ रहे थे. मछली पकड़ने के अलावा वो एक मैगनेटिक फिशर (Magnetic Fisher) भी हैं. यानी वो नदी में चुंबक डालकर अंदर मौजूद रहस्यमयी चीजों को बाहर निकालते हैं. कुछ हफ्तों पहले भी वो ऐसा ही कर रहे थे जब अचानक उनके चुंबक में एक तिजोरी (Boy found safe filled with cash from river) चिपक गई.

जॉर्ज ने पिता के साथ मिलकर रुपयों को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया. (फोटो: Magnetic G / SWNS)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

रॉब ने जॉर्ज की तारीफ की

रॉब ने जॉर्ज की काफी तारीफ की और कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के वक्त में भी ऐसे इमानदार लोग दुनिया में हैं. रॉब अब एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं और जब उन्हें पता चला कि जॉर्ज गणित में माहिर हैं तो उन्होंने जॉर्ज को भरोसा दिलाया कि जब भी उसे इंटर्नशिप या नौकरी की जरूरत होगी तब वो अपनी कंपनी में उन्हें काम देंगे. आपको बता दें कि जॉर्ज अपने पिता के साथ हमेशा ही मैगनेटिक फिशिंग करते हैं और उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे यूट्यूब पर शेयर करते हैं.