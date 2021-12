9 साल के बच्चे जितना दिखता है 19 साल का शख्स! सोशल मीडिया पर महिला को कह दी ऐसी बात कि अकाउंट हुआ ब्लॉक

दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कद आम लोगों की हाइट जितना नहीं बढ़ पाता है. अक्सर ऐसे लोग अपनी लंबाई को लेकर बहुत परेशान होते हैं. कई बार तो लोगों को बेहद विचित्र बीमारियां (Weird Diseases that reduce height) भी हो जाती हैं जिसके कारण उनकी लंबाई कम रह जाती है. पर आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ कद में ही नहीं, अपने रूप में भी किसी छोटे बच्चे (Man Looks Like Child) जैसा लगता है. जो कोई भी उसे देखता है वो उसे बच्चा ही समझता है. ये ‘बच्चा’ (Child Like Man Looks Like Child) सोशल मीडिया पर काफी फेमस है.

डेगिस्तान (Degistan) के रहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हसबुल्ला मैगोएमेदोव (Hasbulla Magoemedov) सिर्फ रूस (Russia) में ही नहीं, दुनिया भर में फेमस हैं. हसबुल्ला के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण है उनका रूप. आप को जानकर हैरानी होगी कि हसबुल्ला 19 साल के हैं मगर दिखने में वो 9 साल के बच्चे (19 Year Old Man Looks Like 9 Year Old Boy) से भी छोटे लगते हैं. पहली बार देखने पर किसी को भी उनपर प्यार आने लगता है मगर सोशल मीडिया पर अपनी दबंगई के लिए फेमस हसबुल्ला के बारे में जब कोई पूरी तरह जानना शुरू करता है तो दंग रह जाता है. हसबुल्ला के शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन (Growth Hormones) यानी शरीर बढ़ने वाले हॉर्मोन की कमी है. इसलिए उनका शरीर किसी बच्चे के शरीर (Man’s Body Looks Like Kid) जैसा लगता है.

इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया अकाउंट

सोशल मीडिया पर हसबुल्ला के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कभी वो जिम में पसीना बहाते नजर आते हैं तो कभी रेस्लिंग मैच का आनंद लेते दिख जाते हैं. मगर इस बार हसबुल्ला एक अलग कारण की वजह से चर्चा में आ गए हैं. आपको बता दें कि उन्होंने एक महिला को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी दे डाली है जिसके बाद इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है.

महिला को दी धमकी

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने हसबुल्ला की बहन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. उसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा- इस महिला ने मेरी बहन का वीडियो पूरे इंस्टाग्राम को दिखाने के लिए शेयर कर दिया. अगर उसने पूरे सोशल मीडिया से माफी नहीं मांगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. जब से विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने धमकी तो दी है मगर उनका अकाउंट इंस्टाग्राम ने नहीं ब्लॉक किया है. उन्होंने खुद से ही अपना अकाउंट कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर लिया है.