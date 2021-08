19 साल की पायलट अकेले लगाएगी दुनिया का चक्कर, जोखिम भरी यात्रा की हुई शुरुआत, देखें Video

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एडवेंचर (Adventure) करना और उन एडवेंचरों के दौरान खतरों का सामना करना पसंद है. इन लोगों को कुछ अद्भुत और अलग कर के ही ‘किक’ मिलती है. एक 19 साल की लड़की ने भी ऐसे ही अद्भुत कार्य की शुरुआत की है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन आपको इस लड़की की हिम्मत पर नाज होगा. हम बात कर रहे हैं बेल्जियम (Belgium) की युवा पायलट जारा रुदरफोर्ड (Zara Rutherford) की.

जारा ने भरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उड़ान19 साल की जारा रुदरफोर्ड 18 अगस्त को विश्व रिकॉर्ड (World Record) बनाने के उद्देश्य से अकेले ही दुनिया का चक्कर लगाने के लिए उड़ान भर चुकी है. जारा ने बेल्जियम के कॉर्ट्रिक से अपने सफर की शुरुआत की है. जारा ने ठाना है कि वो 52 देशों (52 Countries) को पार करते हुए अपनी यात्रा के दौरान इक्वेटर के दो चक्कर लगाएंगी. अगर जारा ये सफर पूरा कर लेती हैं तो वो प्लेन उड़ाकर दुनिया का सफर अकेले पूरा करने वाली सबसे युवा महिला ( Youngest Woman To Fly Solo Around The World) बन जाएंगी. आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड फिलहाल अमेरिका की शेस्टा वैज के पास है. जिन्होंने साल 2017 में 30 साल की उम्र में अकेले दुनिया का चक्कर लगाया था. सबसे कम उम्र का पुरुष महज 18 साल का है जिसने अकेले दुनिया का चक्कर लगाया है.

14 साल की उम्र में शुरू की थी पायलट बनने की ट्रेनिंगआपको बता दें कि जारा शार्क यूएल अल्ट्रालाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट (Shark UL ultralight sport aircraft) से उड़ान भर रही हैं. जारा ने सेंट स्विथुन स्कूल से 5 साल तक पढ़ाई की है जो इस यात्रा का एक स्पॉन्सर भी है. स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने जारा की तारीफ करते हुए बीबीसी से कहा कि उनकी छात्रा समझ चुकी है कि समाज के कई क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी कितनी कम है, खासकर एविएशन सेक्टर में. जारा इसी बात को खत्म करना चाहती है. युवती जारा के परिवार में कई लोग पायलट हैं. उन्होंने महज 14 साल की उम्र में पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और साल 2020 में उन्हें उनका पायलट का लाइसेंस मिल गया था.

ऐसा है जारा के उड़ान का रूटजारा ने उड़ान का जो रूट तय किया है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) को ध्यान में रखकर चुना गया है जिससे उनकी फ्लाइट को धरती का पूरा चक्कर लगाने वाली उड़ान माना जाए. सीएनएन के अनुसार जारा 51 हजार से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करेंगी. इस सफर में वो 52 देशों के ऊपर से उड़ान भरेंगी. वो पहले अबर्दीन होते हुए विक पहुंचेंगी. फिर अटलांटिक महासागर पार करते हुए आइसलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा पहुंचेंगी. उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स से होते हुए साउथ अमेरिका पहुंचेंगी जहां से वो अलास्का, रूस, पूरब-मध्य एशिया, और मिडिल ईस्ट पार करते हुए यूरोप पुहंचेंगी. उनका ये पूरा सफर करीब 3 महीने तक चलेगा.