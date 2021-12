इमारत की आग में फंसे 2 युवक, जान बचाने के लिए किया चौंकाने वाला काम, Video देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे!

सोशल मीडिया कई अजबगजब वीडियोज (Amazing Videos on Social Media) का भंडार है जहां आपको ऐसे-ऐसे वीडियोज दिख जाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे. कई बार लोगों को दंग करने वाले वीडियो वायरल होने लगते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक इमारत आग (2 Boys Escape Building That Caught Fire) की लपटों में घिरी हुई है और उसी के बीच दो युवक खिड़की (Teenage Boys Escape Fire Video) से लटके नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट गुडन्यूज मूवमेंट पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो न्यूयॉर्क सिटी (New York City) के ईस्ट विलेज का है. वीडियो में एक बड़ी इमारत में आग (Building Set on Fire Viral Video) लगी दिख रही है और इमारत के नीचे दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं मगर इमारत की खिड़की पर एक युवक लटका (Boys Slide Down From Building Pipe Viral Video) हुआ नजर आ रहा है. तभी अचानक एक और युवक खिड़की से बाहर निकल आता है और दोनों की जान बचाने की जंग जारी रहती है.

खिड़की से नीचे कूदे दोनों युवक

वीडियो में एक युवक खिड़की से लटका दिख रहा है जो अंदर फंसे एक दूसरे युवक को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है. दोनों किसी तरह खिड़की से खिसकते हुए बगल में लगे पाइप तक पहुंच जाते हैं. उसी बीच खिड़की से भयानक आग निकलती है जो नीचे खड़े लोगों को डरा देती है. धीरे-धीरे दोनों युवक पाइप से लटक जाते हैं और आग जैसे ही ज्यादा विकराल रूप लेती है तो वो दोनों खुद को बचाते हुए पाइप के सहारे नीचे उतर जाते हैं. वीडियो के कैप्शन के अनुसार 13 साल और 18 साल के दो युवकों ने पोल के सहारे अपनी जान बचाई.

ट्विटर पर वायरल हो रहा वीडियो

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को अपने अकाउंट्स पर शेयर किया है. इस वीडियो पर कमेंट कर गुडन्यूज मूवमेंट की ओर से बताया गया कि दोनों युवक पाइप के रास्ते नीचे आ गए और उनकी जान बच गई. हालांकि दोनों को मामूली चोट आई है और उन्हें लोकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार एक और महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल होती है.