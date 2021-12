हवाई जहाज से दूसरे शहर ले जाए जा रहे थे शेर, एयरपोर्ट पर खुल गया जानवरों का पिंजड़ा और फिर...

रविवार 12 दिसंबर को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट (Changi Airport Singapore) पर बड़ी ही विचित्र घटना देखने को मिली. यहां दो शेरों को कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जब अचानक उनका पिंजड़ा (Lions Freight Container Opened at Airport) खुल गया. पिंजड़ा खुलने के बाद वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग के आसपास घूमने (Lions Spotted Roaming Around at Airport) लगे. दोनों को देखकर लोगों की ऐसी हालत हो गई मानिए उनके पसीने ही छूटने लगे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस घटना पर काबू करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाया.