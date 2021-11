2 साल की बच्ची के लंबे बाल देखकर लोग रह गए दंग, कम उम्र में कंधे से नीचे तक हैं जुल्फें!

आमतौर पर 2 साल की उम्र में बच्चों के छोटे-छोटे बाल होते हैं और उनकी ग्रोथ (Hair Growth of Kids) भी ज्यादा नहीं होती है. भारत में तो 2 साल की उम्र में कई बच्चों के मुंडन हो जाते हैं और उससे पहले उनके बाल बहुत हल्के होते हैं. मगर जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2 साल (2 Year old Girl Thick and Wavy Hairs) की है और उसके बाल किसी बड़ी लड़की के बालों की तरह लंबे और घने हैं.