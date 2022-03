कपल ने सालों पहले 5 लाख रुपयों में खरीदा था पुतला, जांच करने पर खुला 200 साल पुराने होने का राज

कई लोगों को पुरानी चीजों को घर में सजाने का बहुत शौक होता है. वो अक्सर जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से पुरानी और एंटीक (antique lovers) चीजें खरीदकर घर के लिए लाते हैं. मगर ऐसा अक्सर होता है कि हमें उन एंटीक (Antique stores) चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, ना इस बात की समझ होती है कि वो कितने पुराने हैं या उनका क्या महत्व है. ऐसा ही कुछ एक ब्रिटिश कपल (200 year old statue found at British Couple’s garden) के साथ हुआ जिसने सालों पहले अपने गार्डेन में रखने के लिए एक मूर्ति खरीदी थी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक कपल करीब 20 साल पहले अपने गार्डेन को सजाने के लिए सफेद रंग की एक मूर्ति खरीदी थी जिसमें एक महिला (Antique statue of woman found in garden) पत्थर पर सिर रख लेटी हुई नजर आ रही है. ऐसा लग रहा है या तो वो सो रही है या फिर उदास पड़ी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार कपल ने 5 लाख (Couple bought statue for 5 lakh rupees) रुपयों में इस पुतले को खरीदा था मगर हाल ही में मूर्ति से जुड़ा एक चौंकाने वाला राज खुला है.

करोड़ों में है मूर्ति का दाम

रिपोर्ट के अनुसार मूर्ति कई सालों से उनके गार्डेन में लगी हुई थी जब उन्हें लगा कि उन्हें इस मूर्ति की जांच एक्सपर्ट से करवानी चाहिए जो इसकी सही कीमत के बारे में बता पाएंगे. एक्सपर्ट ने जांच कर बताया कि वो कोई ऐसी-वैसी मूर्ति नहीं बल्कि महान इटालियन नियो क्लासिकल आर्टिस्ट (Italian Neo classical artist) एंटोनियो कैनोवा (Antonio Canova) की मास्टरपीस मूर्ति (Masterpiece statue) है जो 1800 के वक्त में बनाई गई थी. एक्सपर्ट ने मूर्ति का अभी का दाम 50 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपयों तक लगाया जो खरीदे हुए दाम से काफी ज्यादा है.

ईसा मसीह के अनुयायी की है मूर्ति

आपको बता दें कि ये मूर्ति मैरी मैगडेलिन Mary Magdalene की है जो ईसा मसीह की अनुयायी थीं. पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड लिवरपूल ने इसे सबसे पहले साल 1819 में कमिशन किया था. 6 फीट की इस मूर्ति को फिर उनके परिवार ने बेच दिया था. तब से ये एक स्टेटली होम में रखा था जहां आग लग गई थी. साल 2002 में ये स्टेच्यू गार्डेन स्टेच्यू ऑक्शन में सिर्फ 5 लाख रुपयों में नीलाम कर दिया गया था. इस मास्टरपीस को स्लीपिंग ब्यूटी का भी नाम दिया गया है. अब इस मूर्ति को 7 जुलाई को लंदन में बेचा जाएगा. इसे न्यूयॉर्क और हॉन्गकॉन्ग टूर के लिए भेजा जाएगा.