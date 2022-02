VIDEO: कैंसर से जंग लड़ रहे 6 साल के बच्चे से मिलने पहुंचे 20 हजार Bikers! वजह जानकर आ जाएंगे आंसू

जाने-माने शायर निदा फाजली का एक प्रसिद्ध शेर है, ‘घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए.’ कहते हैं कि दुनिया में अगर किसी को खुशी का एक मौका दे दिया जाए तो भगवान हमारे कर्मों से बहुत खुश होते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में जहां हजारों लोगों ने एक बच्चे (cancer patient last wish to see bikes) की आखिरी ख्वाहिश (Thousands of bikers came to fullfil last wish) पूरी करने के लिए हैरान करने वाला काम किया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है. इस वीडियो में हजारों बाइकर्स सड़क (20000 bikers on road for cancer patient Germany) पर एक साथ बाइक चलाते दिख रहे हैं. पहली बार में देखने पर शायद आपको ये किसी चुनावी रैली या किसी फिल्म की शूटिंग जैसा दृश्य लग सकता है मगर रिपोर्ट के अनुसार ये हकीकत है. इस खबर के बारे में बताने से पहले न्यूज18 हिन्दी ये साफ कर देना चाहता है कि ये एक वायरल खबर है जो यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर काफी प्रचलित है. हम इस खबर के सच होने की पुष्टि नहीं करते.

कैंसर पीड़ित बच्चे के लिए चले आए 15-20 हजार लोग

चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में. दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के रौडरफेन (Rhauderfehn) में पिछले साल एक 6 साल के बच्चे को कैंसर का पता चला था. वो आखिरी स्टेज में था और उसका बच पाना नामुमकिन था. बच्चे को बाइक्स और उनकी आवाज सुनने का बहुत शौक था. उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके माता-पिता ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला. उन्हें लगा था कि 15-20 लोग तो जरूर आएंगे मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15-20 लोग नहीं, 15-20 हजार लोग अपनी बाइक पर सवार होकर चले आए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सारे बाइकर्स ने बच्चे के सामने गाड़ी चलाते हुए उसको सलामी दी. यूट्यूब एक वीडियो में बच्चे की खुशी साफ देखी जा सकती है. वहीं ट्विटर पर गुडबल नाम के एक अकाउंट ने इस घटना से जुड़ा वीडियो शेयर किया जिसपर एक शख्स ने कमेंट किया जो उस रैली का हिस्सा था. उसने बताया कि बच्चे की जान नहीं बच सकी मगर उन सब लोगों को बच्चे के लिए ये कर के बहुत खुशी मिली. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो जा रहे हैं. ये वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है.