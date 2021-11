नौकरी से तंग आकर 21 साल की महिला ने लिया रिटायरमेंट, अब बिना कुछ किए ही साल में कमाती है 53 लाख रुपये!

दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी से संतुष्ट होते हैं. वो जो भी काम करते हैं उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते तो हैं मगर बॉस, कम पैसे और वर्क कल्चर से एक वक्त बाद परेशान होने ही लगते हैं. ऐसे में कई लोग नौकरी छोड़ने का मन बना लेते हैं मगर वो पैसों की जरूरत की वजह से नौकरी छोड़ नहीं पाते. पर एक महिला ऐसी भी है जिसने जीवन में बड़ा रिस्क लिया और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उसने नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट (Woman took retirement in 21 years) ले लिया. अब वो ऐसा काम करती है जिसके बलबूते हर महीने लाखों रुपये (Woman does nothing earns lakhs) कमाती है.

21 साल की लिली जारेम्बा (Lily Zaremba) यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगीं लेकिन अपनी 10 घंटे की नौकरी से वो इतनी ऊब गईं कि उन्होंने उसे छोड़ने का निर्णय लिया. इतनी कम उम्र में लिली ने नौकरी तो छोड़ दी लेकिन अब वो एक साल में 53 लाख से ज्यादा रुपये कमाती है. यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद लिली ने 19 साल की उम्र में एक सूशी रेस्टोरेंट में काम किया जहां उनकी 10 घंटे की नौकरी थी. उन्हें साफ-सफाई भी करनी पड़ती थी. उसी दौरान उन्हें पता चला कि एक फाइनैंशियल एजुकेशन कंपनी इन्वेस्टमेंट के तरीके सिखा रही है और पैसों का सही तरह से इस्तेमाल करना बता रही है. लिली ने तुरंत कंपनी के कोर्स को जॉइन कर लिया और नौकरी करते-करते निवेश करने के बारे में भी पढ़ने लगीं. उन्होंने कंपनी से इंवेस्टमेंट के बारे में सीखने के बाद नौकरी छोड़ दी और दो साल तक खूब मेहनत से काम किया और पैसे निवेश (Woman Investment Plans) करने शुरू किए. इस बीच उन्हें कुछ नुकसान भी हुए मगर उससे ज्यादा उन्हें फायदा हुआ.

लिली अब लोगों को निवेश करने के तरीके बताती है. (फोटो: Instagram/@thelilyzaremba)

द सन की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में लिली ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टॉक्स, और क्रिप्टो मार्केट में निवेश करना शुरू किया. यही नहीं, उन्होंने कई लोगों को निवेश करने की कला सिखाई और इससे भी काफी पैसे कमाए. अब उनकी कमाई काफी बढ़ चुकी हैं. वो सिर्फ कमिशन के बल पर ही अमीरों वाली जिंदगी गुजार रही हैं. अब लिली लोगों को भी निवेश करने की सलाह देती हैं. मोटी कमायी करने के लिए लिली ने लोगों को 3 टिप्स (3 tips to earn lakhs of rupees quickly) बतायी हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले हर किसी को अपने हुनर के हिसाब से सही नौकरी की तलाश करनी चाहिए. भले ही आप किसी नौकरी में सबसे मेहनती कर्मचारी हैं मगर आप गलत नौकरी में हैं तो आप वो कभी नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं. दूसरी बात ये कि हर किसी को सही सलाहकार या मेंटर तलाशना चाहिए. अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कोई और आपसे बेहतर कर रहा है तो उसकी लाइफ को फॉलो करें और उसकी तरह मेहनत करने की कोशिश करें. इससे आप जल्द सफलता हासिल कर सकते हैं. ऑनलाइन इंकम के लिए कोई साधन ढूंढिए. फॉरेक्स, क्रिप्टो, एफिलिएट मार्केटिंग आदि में अगर आप निवेश करते हैं तो आप जल्द कमायी कर सकते हैं.