21 साल की महिला ने करवाई चेहरे की सर्जरी, मछलियों की तरह गाल पर निकल आया 'गलफड़ा'!

अक्सर लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए तरह-तरह की चीजें करते रहते हैं. कोई मेकअप से लुक बदलने पर लगा रहता है तो कोई सर्जरी (face surgery) से. कम उम्र के लोग भी चेहरे और सुंदरता का इतना ध्यान रखते हैं कि छोटी उम्र में ही चेहरे पर ऐसी-ऐसी चीजें लगाने लगते हैं कि चेहरा का बुरा हाल (face surgery gone wrong) हो जाता है. हाल ही में अमेरिका की एक महिला (American woman used botox on face) को भी कम उम्र में ही चेहरे की झुर्रियों की फिक्र होने लगी तो उसने चेहरे पर बोटॉक्स का प्रयोग कर लिया मगर अब उसके चेहरे में अजीबोगरीब बदलाव आ गए हैं.

21 साल की लेक्सी बायर्स डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 17 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हाल ही में लेक्सी (Lexie Byers) ने काफी चौंकाने वाली बात का खुलासा किया. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लेक्सी ने अपने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि बोटॉक्स का इस्तेमाल चेहरे पर करने से उनके चेहरे पर मछलियों की तरह ‘गलफड़ा’ (Muscles look like fish gills after face surgery) निकल आया है.

महिला ने बताया कि उसके चेहरे पर बोटॉक्स रिएक्शन हो गया. (फोटो: Instagram/@lexie_byers)

चेहरे पर लगवा लिया बोटॉक्स

लेक्सी ने बताया कि वो अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ने देना चाहती थीं तो उन्होंने सर्जरी करवाने का मन बनाया. उन्हें पता चला कि इस सर्जरी से सिर दर्द में भी काफी राहत मिलती है. उन्होंने बताया कि जहां से उन्होंने बॉटोक्स खरीदा, वहां एक ऑफर चल रहा था कि तय सीमा तक खरीददारी करने पर कुछ बोटॉक्स फ्री मिलेगा. पहले उन्होंने सोचा कि वो युवा हैं इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में उन्हें बोटॉक्स सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं है मगर जब उन्होंने देखा कि करीब 20 यूनिट बोटॉक्स सर्जरी के बाद बच रहा है तो उन्हें पता चला कि वो बोटॉक्स ना ही किसी से शेयर कर सकती हैं और ना ही उसे बचाकर रख सकती हैं क्योंकि वो किसी दूसरे को रिएक्ट कर सकता है या फिर खराब हो सकता है, तब उन्होंने पूरा अपने चेहरे पर लगवाने का निर्णय लिया.

जबड़े पर उभर आया ‘गलफड़ा’

जिस ब्यूटीशियन ने उनकी सर्जरी की, उसने लेक्सी को जबड़े और जॉलाइन पर लगवाने का सुझाव दिया. उसने बताया कि इससे दांत आपस में टकराना या घिसना बंद हो जाएंगे. मगर जब से उन्होंने ये सर्जरी करवाई है तब से कुछ का कुछ हो गया. अब जब वो ऊपर-नीचे के दांतों को आपस में दबाती हैं तो उनके चेहरे की जॉलाइन की मांसपेशियां इस तरह से मुड़ती हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके मछलियों की तरह गलफड़े निकल आए हैं. लेक्सी की बात को सुनकर लोगों ने चिंता जाहिर की और उसे सलाह दी कि बोटॉक्स खतरनाक भी साबित हो सकता है.