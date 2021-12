8 साल की बच्ची के शरीर में फंसी है 22 साल की महिला! बेहद विचित्र बीमारी के कारण हुआ ऐसा हाल

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी विचित्र बनावट (Weird Diseases) के कारण चर्चा में रहते हैं. कई लोगों को तो गंभीर बीमारियां (Shocking Diseases) हो जाती हैं जिसके चलते वो अन्य लोगों से काफी अलग नजर आने लगते हैं. ऐसे लोगों को समाज में अपनी जगह बनाने में काफी तकलीफ होती है. आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो वैसे तो 22 साल की है मगर एक 8 साल (22 year old woman stuck in 8 year old girl body) की बच्ची के शरीर में फंसी हुई है. इस वजह से अक्सर लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं और वो हर दिन अपने आपको लेकर जूझती है.

शौना रे (Shauna Rae) को जब लोग देखते हैं तो महज 8-9 साल की बच्ची समझते हैं. मगर सच तो ये है कि वो 22 साल की महिला हैं जो अपनी उम्र से काफी छोटी (Woman Looks youngers than real age) नजर आती हैं. वैसे बढ़ती उम्र में कम दिखाई देना हर किसी को पसंद है मगर शौना की समस्या ये है कि वो सिर्फ चेहरे से ही नहीं, कद और अपनी शारीरिक बनावट से भी 8 साल की बच्ची (Woman Looks Like 8 year old girl) जितनी लगती हैं.

दुर्लभ कैंसर को महिला ने दी थी मात

हाल ही में टीएलसी ने शौना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका विज्ञापन सामने आ चुका है और जल्द ही ये डॉक्यूमेंट्री लोगों को देखने को मिलेगी. जब से एड में लोगों ने शौना को देखा है, तब से ही उनकी चर्चा शुरू हो गई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि शौना की ये स्थिति कैसे हो गई है. दरअसल, शौना जब 6 महीने की थीं तब वो बेहद दुर्लभ किस्म के ब्रेन कैंसर (Rare Brain Cancer) से ग्रसित हो चुकी थीं. यूं तो ट्रीटमेंट से उन्होंने कैंसर को मात तो दे दी थी पर कीमोथेरपी का ऐसा साइड इफेक्ट (Side Effects of Chemotherapy) हुआ कि दवाओं ने उनके पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland) को उसका काम करने से रोक दिया. गौरतलब है कि पीयूष ग्रंथि इंसान का कद और शरीर की बनावट को बढ़ाने में मदद करती है. जैसे ही ये ग्रंथि डॉर्मेंट (Pituitary Gland Use) स्थिति में आई, वैसे ही उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो गई.

3 फीट 10 इंच है महिला की हाइट

हैरानी की बात ये है कि शौना की लंबाई सिर्फ 3 फीट 10 इंच है. वो अपने आप को 8 साल की बच्ची के शरीर में कैद महिला कहती हैं. इस बात का उन्हें बहुत दुख है. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें रोजमर्रा की चीजों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जब वो दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक करने जाती हैं तो वहां से उन्हें कर्मी भगाने लगते हैं. यही नहीं, उन्हें देखकर उनसे कोई प्यार नहीं करना चाहता इसलिए वो ब्लाइंड डेटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर के डेट पर जाती हैं मगर उनके डेट उन्हें देखते ही शॉक हो जाते हैं.