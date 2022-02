बिना शादी या बच्चे पैदा किए ही 24 साल की महिला ने करवा ली नसबंदी! बताया हैरान करने वाला कारण

महिला नसबंदी (female sterilization), गर्भनिरोध (methods of contraception) का स्थाई तरीका है. आमतौर पर ये शादीशुदा औरतें करवाती हैं जिन्हें लगता है कि अब उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए. मगर ये पूरी तरह से औरतों की अपनी पसंद-नापसंद पर निर्भर करता है. इन दिनों एक महिला काफी चर्चा में है जिसने नसबंदी करवाई है मगर चौंकाने वाली बात ये है कि उसकी ना ही शादी हुई है और ना ही उसके बच्चे (Woman sterilized before marriage and kids) हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजेलिस (Los Angeles, America) की रहने वाली एबी रामसे (Abby Ramsay) सिर्फ 24 साल की ही हैं अविवाहित हैं. मगर इतनी कम उम्र में, बिना शादी या बच्चे के ही उन्होंने नसबंदी (tubectomy) करवाने का फैसला लिए जिसके बारे में जानकर लोग हैरान हो गए. हैरानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि गर्भनिरोध का नसबंदी जैसा विकल्प अमूमन शादीशुदा महिलाएं ही अपनाती हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं.

नसबंदी करवाने का बताया कारण

डेली स्टार से खास बातचीत में एबी ने नसबंदी करवाने का कारण भी बताया. उन्होंने बताया कि वो ऐसे परिवार और स्कूल में पली-बढ़ी हैं जहां हमेशा परिवार को महत्व देने की सीख और परिवार बढ़ाने की सीख दी जाती है. मगर अपने रिलेशनशिप के दौरान जब भी वो गर्भ निरोध से जुड़ी दवाएं या अन्य चीजों का इस्तेमाल करती थीं तो उन्हें शारीरिक रूप से काफी तकलीफें होती थीं. यही नहीं, एक बार गर्भनिरोध के विकल्प फेल हो जाने के कारण वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं. तब से वो इतना डर गईं कि उन्हें प्रेग्नेंसी से खौफ हो गया. उन्होंने कहा कि वो खुद को कभी भी प्रेग्नेंट नहीं देखना चाहती थीं इसलिए उन्होंने नसबंदी का विकल्प चुना.

एबी कर्ट नाम के शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं. (फोटो: Instagram/@abbysworldsastage)

एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं एबी

उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है गर्भनिरोध के लिए सीधे सर्जरी करवा लेने का विकल्प ठीक नहीं है मगर जब से उन्होंने करवाया है, तब से उन्हें प्रेग्नेंसी के लिए जरा भी फिक्र नहीं करनी पड़ती और इस बात से वो काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि मेनोपॉज तक हर महिला को अपनी प्रेग्नेंसी का इतना ध्यान रखना पड़ता है जो उको सुकून से जीने नहीं देता. अब जब उन्होंने सर्जरी करवा ली है तो उन्हें लगता है कि उनका ये कदम सही था. एबी ने बताया कि वो कर्ट नाम के शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसे उनकी नसबंदी से कोई एतराज नहीं है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी काफी आलोचना करते हैं और उनके पोस्ट पर भद्दी-भद्दी बातें लिखते हैं मगर उन्हें कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है.