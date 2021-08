20 साल छोटी बेटी के उम्र की दिखती है 7 बच्चों की मां, बेटी के क्रश करने लगते हैं फ्लर्ट!

हमारे आस-पास कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असल उम्र के मुकाबले काफी कम उम्र के दिखाई देते हैं. कई लोग प्राकृतिक रूप से अपनी असल उम्र की तुलना में कम उम्र के लगते हैं जबकि कुछ लोग कई तरह के कॉस्मेटिक से जुड़े सामान का इस्तेमाल करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला और उसकी बेटी खूब सुर्खियों में है. वो इसलिए कि बेटी ने कहा है कि जिन लड़कों को वो पसंद करती है, वो उसकी मां के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं क्योंकि उसकी मां उससे भी कम उम्र की लगती (Mother Looks Younger Than Her Real Age) है. इस वजह से कई बार बेटी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है.

(फोटो: Instagram/@alyssa_kimber)

एलिसा किंबर (Alyssa Kimber) 26 साल की हैं. उनका जन्म 1994 में हुआ था और इस अक्टूबर में वो 27 साल की हो जाएंगी. एलिसा दिखने में बेहद खूबसूरत हैं. सोशल मीडिया पर वो इंफ्लूएंसर (Instagram Influencer) के तौर पर मौजूद हैं. उन्हें इंस्टाग्राम (Instagram) 44 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया साइट टिकटॉक (Tiktok) पर एलिसा को 4 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. एलिसा मॉडल की तरह अपने फैंस के साथ कपड़ों से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं. यही नहीं किंबर कंपनी नाम से उनकी एक कपड़ों की वेबसाइट भी है. इतने सब के बावजूत एलिसा को जो पुरुष क्रश (Crush) हैं या उनके जो दोस्त हैं वो उनकी ओर कम आकर्षित होकर उनकी मां की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं. इसकी वजह है एलिसा की मां की खूबसूरती.

एलिसा के क्रश उनकी मां से करने लगते हैं फ्लर्टएलिसा की मां जेसिका एन्स्लो खुद भी इंस्टाग्राम पर इंफ्लूएंसर हैं और लोग उनकी बेटी से ज्यादा उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. यूं तो एलिसा की मां जेसिका साल 1974 में पैदा हुई थीं और 20 साल की उम्र में उन्होंने पहले बच्चे के तौर पर एलिसा को जन्म दिया था मगर आज भी वो अपनी बड़ी बेटी की ही उम्र की नजर आती हैं. आज जेसिका 46 साल की हो चुकी हैं और बेटी से 20 साल बड़ी होने के बावजूद वो अपनी बड़ी बेटी को खूबसूरत और स्टाइल में टक्कर देती हैं. इस वजह से एलिसा के क्रश भी उनसे फ्लर्ट (Daughter’s Crush Flirt With Her Mother) करने लगते हैं. एलिसा को इस बात से बुरा नहीं लगता है. वो अपनी मां की खूबसूरत से बेहद प्रभावित हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ कई रील वीडियोज बनाती रहती हैं जिसमें वो और उनकी दूसरी बहन जो 18 साल की है, मां की खूबसूरत की तारीफ करती हैं और दुनिया को बताती हैं कि लोग उनकी मां को उनका दोस्त या बहन समझ लेते हैं. सोशल साइट पर भी कई लोगों ने एलिसा से डिमांड की है कि वो अपनी मां के साथ और ज्यादा वीडियोज शेयर किया करें क्योंकि वो ये देखकर हैरान होते हैं कि उनकी मां उनकी उम्र की कैसे लगती हैं. जेसिका ने अपनी खूबसूरती का राज बताते हुए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो हर हफ्ते 4 से 5 बार वर्कआउट करती हैं. इसके साथ ही वो बेहद हेल्दी खाना भी खाती हैं.

पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं एलिसा की मां जेसिका एन्स्लोसोशल साइट टिकटॉक की जानी-मानी स्टार जेसिका एन्स्लो (Jessica Enslow) को लोग टिकटॉक (Tiktok) पर काफी पसंद करते हैं. जेसिका 7 बच्चों की मां (Mother of 7 Kids) हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है. मां होने के साथ-साथ वो फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखती हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ बच्चों के और महिलाओं के कपड़ों से जुड़ी कंपनी की फाउंडर भी हैं. हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी पहली डिलीवरी (First Delivery) यानी एलिसा के जन्म से जुड़ी एक खास याद लोगों से शेयर की. जेसिका के पति मिलिट्री में थे इसलिए जब उन्हें लेबर पेन हुआ तो उन्हें मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अस्पताल में सब कुछ ठीक था मगर वो तब हैरान हो गईं जब वो प्रसव पीड़ा (Labour Pain) से जूझ रही थीं और तभी उनके डॉक्टर उनके वॉर्ड में 20 मेडिकल के छात्रों (20 Medical Students) को ले आए!

