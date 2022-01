अपने एक्स-बॉस से ही प्यार कर बैठी 26 साल की महिला; लोग समझ लेते हैं बाप-बेटी की जोड़ी!

कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, और प्यार में डूबे लोगों को संख्याएं नहीं नजर आतीं. जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है तब वो ये नहीं देखते कि सामने वाले शख्स का धर्म, जाति या उम्र क्या है. ऐसा ही कुछ एक 26 साल की एक महिला के साथ हुआ जिसे अपने पूर्व बॉस (26 year old woman in relationship with ex-boss) से प्यार हो गया जो उम्र में उससे दुगना था. दोनों के रिलेशनशिप को लोग ताने भी मारते हैं.

द सन वेबसाइट ने हाल ही में 26 साल की ब्रिगेट (Bridget) का इंटरव्यू किया जिनके 52 साल के बॉयफ्रेंड ब्रुक्स (Brooks) हैं. कपल के बीच 26 साल का एज गैप (Couple Age gap of 26 years) है मगर उन दोनों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है. ब्रिगेट ने बताया कि वो और ब्रुक्स एक होटल में काम करते थे जहां दोनों अच्छे पद पर थे. ब्रुक्स, ब्रिगेट के बॉस थे मगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी. जब ब्रिगेट नए घर में शिफ्ट हुईं तो ब्रुक्स ने शिफ्टिंग में मदद की और फिर उनका घर में आना-जाना लगा रहा. कुछ ही वक्त में ये दोस्ती प्यार में बदल गई.

महिला ने कहा कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को लोगों के तानों से फर्क नहीं पड़ता. (फोटो साभार: Bridget)

परिवार के कुछ लोग हैं रिश्ते से नाखुश

ब्रिगेट ने बताया कि लोग अक्सर उनके रिश्ते का मजाक बनाने लगते हैं. कई लोग तो उन्हें बाप बेटे की जोड़ी भी कहने लगते हैं. इस चीज में बाहरी ही नहीं, घरवाले भी शामिल हैं. ब्रिगेट के अनुसार उनके माता-पिता को ब्रुक्स से कोई तकलीफ नहीं है मगर ब्रुक्स की मां को लगता है कि ब्रिगेट सिर्फ उनके बेटे के पैसों के पीछे पड़ी है. ब्रुक्स की मां उनकी पहली पत्नी को अभी भी पसंद करती हैं जिससे ब्रुक्स का तलाक हो गया था. हालांकि, ब्रुक्स की बेटी, जो उम्र में ब्रिगेट से बड़ी है, और बेटा जो उम्र में ब्रिगेट से छोटा है, उसे बहुत पसंद करते हैं. उन्हें ये एहसास होता है कि उनके पिता ब्रिगेट के साथ बहुत खुश हैं. ब्रुक्स ने इस रिलेशनशिप में आने के बाद सिगरेट पीना भी छोड़ दिया और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज भी करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर लोग देने लगते हैं ताने

उन्होंने कहा कि जब वो सोशल मीडिया पर अपने और अपने पति से जुड़े वीडियोज और फोटोज शेयर करती हैं तो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ फाइनैंशियल सपोर्ट के लिए ब्रुक्स से जुड़ी हैं. जबकि कुछ लोग चिंता जाहिर करते हैं कि उन्हें अपनी उम्र के मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए. हालांकि ब्रिगेट को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता. वो ब्रुक्स के साथ बहुत खुश हैं.