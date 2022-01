29 साल की मां, 19 साल की बेटी! अजीबोगरीब जोड़ी को देखकर दंग रह जाते हैं लोग

कई बार इंसान प्यार में धोखा खा जाता है मगर उसके मन से प्रेम का बीज कभी गायब नहीं होता. भले वो दोबारा प्रेम ना ढूंढें लेकिन प्रेम उन्हें जरूर ढूंढ लेता है. हाल ही में ऐसा देखने को मिला अमेरिका की एक महिला और उसके 20 साल (American Woman married 20 year older Man) बड़े पति के साथ. शख्स का तलाक हुआ और उसे जिस महिला से दोबारा प्यार हो गया वो उसके बच्चों की दाई (Nanny married her boss) थी. इसके बाद नए रिश्ते ऐसे बने कि सोशल मीडिया पर लोगों का दिमाग चकरा गया.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क (New York, America) की रहने वाली क्रिस्टल (Krystle) टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने हाल ही में एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी बात बताई. लाइफ के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि लोग इस बात से हैरान हैं कि 29 साल की क्रिस्टल की बेटी 19 साल (29 year old mother 19 year old daughter) की है. हर कोई सोशल मीडिया पर ये देखकर दंग होता.

29 साल की मां, 19 साल की बेटी!

दरअसल, क्रिस्टल ने बताया कि वो 2 बच्चों की दाई (Nanny of 2 kids married their father) के तौर पर काम करती थीं मगर उन्हें उन बच्चों के पिता यानी अपने मालिक से ही प्यार हो गया जिनका तलाक हो चुका था. इसके बाद उन्होंने अपने से 20 साल बड़े शख्स से शादी कर ली जिसके बाद वो उनके 2 बच्चों की मां बन गईं. शख्स की बेटी 19 साल की है मगर क्रिस्टल उसे अपनी ही बेटी की तरह मानती हैं और साथ में इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कई वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

महिला जिस शख्स के बच्चों की दाई थी, उसी से उसने शादी कर ली. (फोटो: Tiktok)

पति-पत्नी एक दूसरे के बच्चों का रखते हैं खयाल

आपको बता दें कि क्रिस्टल जब 18 साल की थीं तब वो एक रिलेशनशिप से प्रेग्नेंट हो गई थीं जिससे उन्हें एक बेटा हुआ था. नई शादी के बाद क्रिस्टल जहां अपने पति के दो बच्चों का खयाल रखती हैं तो वहीं उनके पति भी उनके बेटे के स्टेपडैड बन गए हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर लोग क्रिस्टल को ताने मारते हैं. उनका कहना है कि क्रिस्टल ने सिर्फ पैसों के लिए शख्स से शादी की है. वो पहले से ही उसकी बेटी की उम्र की थी. दूसरी ओर लोग ये भी कहते हैं कि क्रिस्टल फाइनैंशियल स्टेबिलिटी चाहती थीं इसलिए उन्होंने मालिक से ही शादी कर ली.