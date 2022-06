यहां मिला 3000 साल पुराना जूता! जलवायु परिवर्तन से पिघली बर्फ तो वैज्ञानिकों को मिली अनोखी जानकारियां

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) सुनने-समझने में सिर्फ विज्ञान से जुड़ी किताबों का चैप्टर नहीं है बल्कि ये आज के समय की सच्चाई है. धरती पर बढ़ते प्रदूषण के कारण धरती का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में धरती के ऊंचे स्थानों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है. इस कारण बर्फ के नीचे दबी सालों पुरानी चीजें सामने आ जाती हैं. इसी प्रक्रिया के जरिए नॉर्वे (Scientists recovered artifacts from Norway ice patches) में हैरान करने वाली चीजें पिछले 20 सालों में मिली हैं जिसके बारे में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है.

लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Norwegian University of Science and Technology) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि इस देश के पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से पिछले 20 सालों में हजारों चीजें बरामद की गई हैं. इसमें एक 3000 साल पुराना जूता (3 thousand year old shoes found in Norway) भी मिला है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एसिडिक सॉइल या फिर गार्गेंटुआ ग्लेशियर के नीचे जो सामान तबे होते हैं वो इतने सुरक्षित नहीं रह पाते जितने नॉर्वे की बर्फ के नीचे मिली चीजें सुरक्षित हैं.

नॉर्वे में मिला है 3000 साल पुराना जूता

नॉर्वेजियन आइस पैच में सामानों के सड़ने या नष्ट होने की प्रक्रिया बिल्कुल कम देखी गई है. हजारों साल सामान दबे होने के कारण भी वो सुरक्षित मिले हैं. इसका कारण ये है कि आइस पैच, मिट्टी की तुलना में संतुलित होते हैं, वहा से उड़ते नहीं हैं और सड़ने या नष्ट करने वाले पदार्थ बर्फ में निष्क्रीय हो जाते हैं. हथियार, कपड़े, पौधे और जानवरों के अवशेष अब तक बर्फ से मिले हैं जिससे नॉर्वे के हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में पता चला है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

जलवायु परिवर्तन से नष्ट हो रहे हैं अवशेष

इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी कही गई है. ऑथर के अनुसार जलवायु परिवर्तन इन अवशेषों को बहुत जल्द नष्ट कर देगा. उसका कारण ये है कि नॉर्वे के आइस पैच पिघलने से ये चीजें हवा में सामने आ रही हैं जिससे उनको नष्ट करने वाले पदार्थ उनपर हमला कर रहे हैं. रिपोर्ट के को-ऑथर और एनटीएनयू यूनिवर्सिटी म्यूजियम के प्रोफेसर बर्गिट स्कार ने दावा किया है कि 2020 में किए गए सैटेलाइट सर्वे से य पता चला है कि 10 प्रमुख आइस पैच का 40 फीसदी हिस्सा, जहां से ज्यादातर अवशेष प्राप्त हुए हैं, पिघल चुका है.