40 साल की महिला के बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही थी 20 साल की लड़की, औरत ने कर दी लात-घूसों की बारिश!

जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव (possessive relationship) हो जाते हैं. वो फिर नहीं चाहते कि उनका पार्टनर किसी और से बात करे या फिर कोई और उनसे बात करने की भी कोशिश करे. अगर ऐसा होता है तो आपस में ही दोनों लड़ने लगते हैं. मगर हाल ही में इंग्लैंड की दो औरतों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया. एक पोजेसिव गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड (Girlfriend hit woman flirting with boyfriend) के साथ फ्लर्ट करने वाली को सबक सिखाया.

द सन वेबसाइट के अनुसार इंग्लैंड के चेशायर (Cheshire, England) की रहने वाली 40 वर्षीय शार्लीन ग्रेगरी (Charlene Gregory) अपने बॉयफ्रेंड और एक 20 साल की दोस्त ओशिनिया आर्मिट (Oceania Armitt) के साथ एक शॉपिंग स्टोर में गई थीं. जब वो स्टोर के अंदर थीं तो उन्होंने देखा कि उनका बॉयफ्रेंड और साथी ओशिनिया बाहर बातें कर रहे हैं. कुछ देर बाद बॉयफ्रेंड ने आकर शार्लीन ग्रेगरी से कहा कि ओशिनिया उनसे फ्लर्ट (20 year old girl flirt with 40 year old friend’s boyfriend) करने की कोशिश कर रही हैं. इसके बाद शार्लीन का गुस्सा सातवें आसमान पर था. उन्होंने पहले लड़की से पूछा कि आखिर वो उसके बॉयफ्रेंड से क्यों फ्लर्ट कर रही है. जब लड़की ने उसे दूर हटने के लिए कहा तो शार्लीन ने उसकी चोटी पकड़कर खींचा और जमीन पर गिराकर मारने लगी.

साथी पर कर दिया हमला

इस हमले में ओशिनिया के सिर पर चोट आई और काफी कट गया. ओशिनिया ने शार्लीन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया. आपको बता दें कि ये मामला पिछले पिछले साल 25 फरवरी का है मगर इसकी सुनवाई अभी भी कोर्ट में जारी है. कोर्ट में वकील ने बताया कि शार्लीन के पहले भी कई रिलेशनशिप रह चुके हैं जिनसे वो अलग हो चुकी हैं. उनका एक बॉयफ्रेंड हिंसक होने के कारण जेल भी जा चुका है. कोर्ट में ये भी बताया गया कि इस हादसे के अगले दिन शार्लीन के बॉयफ्रेंड ने ओशिनिया के घर जाकर उससे गर्लफ्रेंड की ओर से माफी भी मांगी थी.

महिला को मिली सजा

इस मामले के बाद हाल ही में कोर्ट ने शार्लीन को सजा सुनाई है. उन्होंने हिंसा के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना ओशिनिया को देने के लिए कहा है और साथ में उन्हें 8 हफ्ते की जेल और 18 महीने का सस्पेंशन भी ऑर्डर कर दिया है. महिला के वकील ने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि इस मामले से पहले दोनों के बीच कोई भी दुश्मनी नहीं थी. इस मामले में महिला ज्यादा उत्तेजित इसलिए हो गई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि ओशिनिया फ्लर्ट कर रही थी. महिला को 30 दिन के रिहैबिलिटेशन और 6 महीने के शराब मुक्ति के ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा जाएगा.