41 साल के शख्स ने शरीर पर बनवाए हैं 40 लाख रुपये के टैटू, गाल और नाक छोड़कर पूरे शरीर पर बनवा ली डिजाइन

आज कल टैटू (Tattoo) बनवाना काफी फेमस ट्रेंड बन चुका है. आपको बहुत से लोग टैटू (tattoo design) बनवाए नजर आ जाएंगे. कोई शौक में बनवा लेता है तो कोई टैटू से अपने इमोशन्स जोड़ लेता है. आमतौर पर लोग 1-2 टैटू बनवाते हैं मगर कुछ लोगों को तो टैटू का ऐसा बुखार चढ़ता है जो पूरे शरीर (tattoo on whole body) पर ही डिजाइन बनवा लेते हैं. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के एक शख्स ने भी किया जिसने अपने शरीर के 90 फीसदी (England man tattoo on 90 percent body) हिस्से पर टैटू बनवा लिया.

शैफील्ड (Sheffield, England) के रहने वाले 41 साल के कारैक स्मिथ (Karac Smith) 4 बच्चों के पिता हैं. उन्होंने अपना पहला टैटू तब बनवाया था जब वो महज 18 साल के थे. एक के बाद एक उन्होंने शरीर पर कई टैटू बनवा लिए. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कारैक ने अपने शरीर के 90 फीसदी हिस्से पर टैटू बनवा लिया है. सिर्फ गाल और नाक को उन्होंने छोड़ दिया है.

टैटू देख लोग हो जाते हैं इंप्रेस

रिपोर्ट के अनुसार वो एक इंटरवेंशन वर्कर की तरह काम करते हैं और उन्हें लोकर प्रशासन ने नियुक्त किया है. उनका काम है कि ऐसे बच्चों की देखभाल करना जो गैंग के लोगों से मिल जाते हैं और क्राइम, बंदूक की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं. कारैक ने एक चौंकाने वाली चीज भी बताई. उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें अचानक 6-7 जॉब ऑफर मिले और ये सारे ऑफर उन्हें उनके टैटू के बदौलत ही मिले थे.

शख्स के शरीर पर हैं 40 लाख रुपये के टैटू

उन्होंने बताया कि वो जिन बच्चों के साथ काम करते हैं उन्हें उनके टैटू बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी बात सुनते हैं. उन्हें भी वैसे टैटू बनवाने का बहुत शौक है. कारैक की पुरानी फोटोज में वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं जिसमें उनके शरीर पर टैटू नहीं नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें टीवी शो से भी कॉल आया था. अब आपको बताते हैं कि इतने टैटू बनवाने में रुपये कितने लगते हैं. कारैक ने बताया कि उन्हें कई बार इंक फ्री में मिल जाती थी. वो पूरे यूरोप में कंवेंशन में जाया करते थे जहां टैटू आर्टिस्ट उनपर फ्री में टैटू कर देते थे. उनके शरीर के टैटू का अंदाजा लगाया जाए तो वो 40 लाख रुपये तक के हैं.