शख्स ने पूरे शरीर पर बनवा लिया टैटू, अब पार्टनर खोजने में हो रही मुश्किल, लड़कियां बना लेती हैं दोस्त

टैटू (Tattoo) बनवाना आज के वक्त में काफी फेमस ट्रेंड हो चुका है. हर कोई टैटू बनवाने के पीछे पड़ा रहता है. कोई टैटू इमोशन में बनवाता है तो कोई बस शौक पूरा करने के लिए बनवा लेता है. यूं तो आमतौर पर लोग एक-दो टैटू बनवाते हैं मगर कुछ लोग तो हद पार कर पूरे शरीर पर ही टैटू गुदवा लेते हैं. ऐसा ही ब्रिटेन के एक शख्स (Most tattooed man of Britain) ने भी किया जिसने पूरे शरीर पर टैटू बनवा (Man made tattoo on whole body) लिए. उसे हर कोई पहचानने लगा मगर अब एक समस्या से उसे जूझना पड़ रहा है.

डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए 42 साल के मैथ्यू व्हीलेन (Matthew Whelen) ने कहा कि उन्हें टिंडर या अन्य डेटिंग एप्स पर कनेक्शन मिल जाते हैं जिनके साथ वो रोमांटिक पल भी गुजार लेते हैं मगर उन्हें कोई सीरियस पार्टनर नहीं मिला जिसके साथ वो जीवन को आगे बढ़ा सकें. किंग ऑफ इंकलैंड (King of Inkland) के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस मैथ्यू को ब्रिटेन का सबसे ज्यादा टैटू किया हुआ आदमी माना जाता है.

महिलाएं कर देती हैं फ्रेंडजोन

उन्होंने कहा कि उनके टिंडर का रिक्वेस्ट और मैसेज सेक्शन हमेशा फुल रहता है. महिलाएं उनके साथ डेट पर जाने को भी तैयार होती हैं मगर उनके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता. महिलाएं उन्हें फ्रेंडजोन (Women friendzone tattooed man) कर देती हैं और दोस्त मानने लगती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि मैथ्यू ने अपनी आंखों पर भी टैटू करवाया है और अब वो किसी दानव से कम नहीं लगते हैं.

18 साल की उम्र में शख्स ने बनवाया था पहला टैटू

रिपोर्ट के अनुसार शख्स ने अपने शरीर के 90 फीसदी हिस्से पर टैटू बनवाया है. उन्होंने अपना पहला टैटू 18 साल की उम्र में बनवाया था. उन्होंने बताया कि जब वो महज 9 साल के थे तब से ही टैटू बनवाने के बारे में सोचते थे. साल 2016 में उन्होंने 36 अलग-अलग टैटू आर्टिस्ट को एक साथ उनके शरीर पर टैटू बनवाने का मौका दिया था. उन्होंने बताया कि शुरू-शुरू में टैटू बनवाने के बाद वो जब कहीं जाते थे तो बच्चे उनको देखकर डर जाते थे.