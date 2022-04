7 बच्चों की मां ने पूरे शरीर पर बनवाए हैं टैटू, अभी तक नहीं भरा मन! 80 की उम्र तक गोदवाना चाहती है बॉडी

आजकल टैटू (Tattoo design) बनवाना काफी आम शौक हो गया है और आपको सड़क चलते कई युवा दिख जाएंगे जिनके शरीर पर टैटू है. वैसे युवा ही नहीं, कई उम्रदराज लोग भी टैटू बनवाने के शौकीन हैं और कुछ अपने इस शौक को बुढ़ापे तक भी जारी रखना चाहते हैं. ऐसा ही कुछ ब्रिटेन की एक महिला का भी सोचना है जो चाहती है कि ज्यादा उम्र (Woman wants to get tattooed till she gets old) की होने तक अपने शरीर पर टैटू बनवाती रहे.

वेल्स (Wales) की रहने वाली 45 साल की मेलिसा स्लोआन (Melissa Sloan) 7 बच्चों की मां हैं और उन्होंने सिर से लेकर पैर तक शरीर पर टैटू बनवाया है. मगर वो अभी भी अपने शरीर पर टैटू बनवाना चाहती हैं. उनका कहना है कि वो 80 सालों तक टैटू (Woman want to get tattooed till 80 years age) बनवाएंगी. मेलिसा के पूरे शरीर पर दिल बने हुए हैं. वहीं उनके पैरों पर लंदन के गुंडे क्रे ट्विन्स के टैटू बने हैं.

महिला ने अपना पहला टैटू 20 साल की उम्र में बनवाया था. (फोटो: Melissa Sloan via Daily Star)

लोग करते हैं शरीर पर टैटू बनवाने पर सवाल

मेलिसा ने कहा कि कुछ लोग तो उनके टैटू की बहुत तारीफ करते हैं और अच्छी चीजें कहते हैं मगर कई लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि उन्होंने आखिर इतने सारे टैटू क्यों बनवा लिए और उन्होंने अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों किया. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वो एक मेले में गई थीं जहां लोग उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हों. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शरीर पर शुरुआती टैटू बनवा लिए तो उसके बाद काफी वक्त तक वो हर हफ्ते शरीर पर टैटू बनवाया करती थीं.