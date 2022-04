5 बच्चों की 51 वर्षीय दादी ने दिया बच्चे को जन्म, ज्यादा उम्र में मां बनने पर लोगों ने किया ट्रोल

महिला को लोगों ने ज्यादा उम्र में मां बनने पर ट्रोल किया है. (फोटो: The Sun)

अमेरिका के मिसूरी (Missouri, America) की रहने वाली किंबर्ली चैस्टीन (Kimberly Chasteen) ने साल 1987 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. तब वो महज 16 साल की थीं. अब तक उनके 6 बच्चे (51 year old mother of 6 children give birth to 7th child) हो चुके थे.