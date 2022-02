6 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने चुटकियों में कम कर लिया पेट का साइज! बताया बेबी बंप छुपाने का खास तरीका

प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. उनके शरीर में कई ऐसे बदलाव आते हैं जिससे उनको काफी असुविधा होती है. सबसे बड़ा बदलाव है वक्त के साथ पेट का साइज बढ़ना. पेट बढ़ने से महिलाओं को झुकने में, चलने में, उठने-बैठने में, यहां तक कि सोने में भी काफी तकलीफ होती है. कई बार औरतों को फोटो खिंचवाने (How to pose during pregnancy?) में भी शर्म आती है मगर एक महिला इस समस्या का समाधान तो खोज ही लिया है. एक ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने प्रेग्नेंट महिलाओं को फोटो खिंचवाने (Photo pose idea to hide baby bump) के लिए खास पोज के बारे में बताया है.

27 साल की ऑस्ट्रेलिया की मॉडल (Australia instagram influencer) टैमी हेमब्रो (Tammy Hembrow) इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर हैं. उनको 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के दीवाने हैं जिसे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में टैमी ने अपने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को फोटो खिंचवाने (Pose for pregnant women) का एक सीक्रेट हैक बताया. इस खास ट्रिक से महिलाओं का पेट ज्यादा निकला नहीं लगेगा.

टैमी के इस पोज को देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं. (फोटो: Tiktok)

महिला ने खास तरह से किया पोज

वीडियो में उन्होंने फौक्स लेदर फैब्रिक की जेगिंग और टॉप पहना है. पहले वो नॉर्मली खड़ी होती हैं जिसमें उनका पेट बाहर की ओर निकला दिख रहा है. जबकि दूसरी तस्वीर में उन्होंने सांस अंदर खींची, अपने पोज को हल्का सा चेंज किया और तब फोटो क्लिक की. इस फोटो और पहली फोटो को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि असली फोटोज हैं. दूसरी फोटोज से टैमी का बेबी बंप पूरी तरह छुपा हुआ नजर आ रहा है. इस तरह उन्होंने महिलाओं को बताया कि वो ऐसा पोज दे सकती हैं.

टैमी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं. (फोटो: Instagram/tammyhembrow)

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई हैरानी

तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट टैमी से लोग सोशल मीडिया पर शायद खुश नहीं है. उनके इस पोज पर लोग इसलिए भी ज्यादा हैरानी जता रहे हैं क्योंकि उन्हें बच्चे की चिंता हो रही है. एक शख्स ने हैरानी में लिखा- ‘ये तुमने कैसे किया?’ जबकि एक ने लिखा- ‘मैं बेहद हैरान हूं कि इस तरह बच्चे की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा?’ तीसरे शख्स ने मजाक में लिखा कि बच्चा सोच रहा होगा कि पेट की दीवारें सिकुड़ क्यों रही हैं. हालांकि टैमी ने रिप्लाई में लिखा कि वो काफी एक्सरसाइज करती हैं और इस तरह वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देती हैं. ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा.