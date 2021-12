6 साल की बच्ची ने अपने भाई-बहन के साथ मिलकर खरीदा 5 करोड़ रुपये का घर! पॉकेट मनी से ही ले ली प्रॉपर्टी

बहुत से लोगों के लिए घर खरीदना किसी सपने जैसा होता है. कई लोग तो अपने जिंदगी की सारी कमाई भी लगाकर घर नहीं खरीद पाते. जबकि कई लोगों के पास संसाधन तो होते हैं मगर घर खरीदने की इच्छा नहीं होती. यूं तो बूढ़े-बूढ़े लोगों की किस्मत में भी कई बार घर खरीदना नहीं होता मगर एक 6 साल की बच्ची ने भाई-बहन (6 year old girl bought own house) के साथ मिलकर खुद का घर खरीद लिया है. हैरानी की बात ये है बच्ची ने सिर्फ अपनी पॉकेट मनी (Kids Bought Own House with Pocket Money) का इस्तेमाल कर घर को खरीद लिया है.

ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले 36 साल के कैम मैकलीएन (Cam McLellan) एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer) हैं. कोरोना के बाद से ही मेलबर्न (Melbourne, Australia) के बाहरी इलाकों में घरों के दाम काफी सस्ते हुए हैं मगर कैम का अंदाजा है कि वक्त के साथ ये तेजी से बढ़ेंगे. इसलिए कैम ने अपने तीन बच्चों को प्रोपर्टी खरीदने के लिए प्रेरित किया. हालांकि पूरे रुपये उन्होंने खुद ही नहीं खर्च किए. बल्कि बच्चों को खुद पैसे कमाने की जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उन्हें पॉकेट मनी बढ़ाने का आइडिया दिया.

बच्चों ने मेहनत से कमाए पैसेडेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कैम ने बच्चों को घर के कामकाज में लगाया और उन्हें उन कामों को करने के बदले पैसे दिए. बच्चों ने उनकी किताबों को पैक करने में भी मदद की जिसके बाद उन्होंने करीब 4.5 लाख रुपये जुटाए. बाद में कैम ने खुद अपनी ओर से बाकी रुपये खर्च किए और बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी. उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रोपॉर्टी अगले 10 साल में तेजी से बढ़ेगी, इसका उन्हें विश्वास है. उन्होंने कहा कि जो घर फिलहाल उन्हें 5 कोरड़ रुपये का पड़ा है, वो अगले 10 सालों में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा.

प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करने पर किताब लिख चुके हैं कैमआपको बता दें कि कैम, प्रॉपर्टी कंपनी ओपन कॉर्प के निदेशक और को-फाउंडर हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश करने पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है, ‘My Four Year Old, The Property Investor’. ये किताब पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई थी. एक साल में किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है.