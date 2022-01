61 साल की दादी को बेटे के रेस्टोरेंट में काम करने वाले 33 साल के शख्स से हुआ प्यार, लोग करने लगे ट्रोल

प्यार में अक्सर इंसान उम्र, जाति, धर्म आदि नहीं देखता. वो जिससे प्यार करता है, उसके हर परिस्थिति में भी चाहने लगता है. मगर समाज इस बात को कम ही अपनाता है. हाल ही में अमेरिका की रहने वाली एक दादी (American Grandmothe Married Young Boy) इन्हीं कारण से चर्चा में है. दरअसल, बुजुर्ग महिला ने अपने से 28 साल छोटे (Woman Married 28 year younger Man) शख्स से शादी कर ली है. बड़ी बात ये है कि जब वो उस शख्स से मिली थी तब वो टीनएजर था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 61 साल की शेरिल मेकग्रेगर (Cheryl McGregor) एक 17 साल के युवक की दादी हैं. इन दिनों वो काफी चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने कोरान नाम के एक शख्स से शादी कर ली है जो उनसे 28 साल छोटा है. रिपोर्ट के अनुसार शेरिल की मुलाकत कोरान (Quran) से तब हुई जब वो महज 15 साल का था उस वक्त वो उनके बेटे के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था. साल 2012 में जब युवक 23 साल का हो गया तो शेरिल को उससे प्यार हो गया और दोनों साथ में वक्त बिताने लगे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने टिकटॉक पर अपने ट्रोल्स को लताड़ा है. (फोटो: Tiktok)

सोशल मीडिया पर लोग करते हैं ट्रोल

अब शेरिल 61 साल (61 year old woman fell in love with young man) की हैं और कोरान 33 साल के हो चुके हैं मगर दोनों का प्यार काफी मजबूत है. यूं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं मगर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी ट्रोल करते हैं. लोग अक्सर कोरान को कहते हैं कि उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपनी दादी की उम्र की एक महिला से प्यार किया है. जबकि बहुत से लोग तो उसे मानसिक रूप से बीमार तक कहने लगते हैं.

जब कोरान 15 साल का था तब शेरिल से उसकी मुलाकात हुई थी. (फोटो: Tiktok)

कपल ने पिछले साल कर ली शादी

सोशल मीडिया पर कोरान ने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे लोगों की आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता है. पिछले साल सितंबर में शेरिल और कोराना ने शादी भी कर ली थी जिसके बाद आलोचनाएं और भी ज्यादा हो गई थीं. कोरान ने शेरिल को 2 लाख रुपये की अंगूठी गिफ्ट की थी. हालांकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट भी करते हैं. ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो किसी और को भी उनसे समस्या नहीं होनी चाहिए.