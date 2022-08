63 साल की दादी फिटनेस के मामले में देती हैं युवतियों को टक्कर, बेटी के साथ फोटो देख कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग

कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, मगर जैसे-जैसे इंसान बूढ़ा होता है, उसका शरीर कम एक्टिव होता जाता है. लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी कम उम्र में करते थे. ऐसे में बुढ़ापा उनके चेहरे से भी झलकने लगता है. मगर एक महिला 63 साल (63 year old woman fit body) की होने के बावजूद भी जवान दिखती है और इसका पूरा श्रेय उसके फिटनेस रूटीन को जाता है. यही वजह है कि जब लोग उसे उसकी बेटी (Old woman mistaken for daughter) के साथ देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मां कौन है और बेटी कौन!

ऑस्ट्रेलिया (Australian woman looks younger than daughter) की रहने वाली लेस्ली मैक्सवेल (Lesley Maxwell) 63 साल की हैं. वो दादी (Grandmother goes to gym looks young) भी बन चुकी हैं मगर उन्हें देखकर आप उनकी असल उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते. देखने में वो 40 साल से ज्यादा की नहीं लगतीं. जब भी वो अपने बेटे या बेटी के साथ फोटो पोस्ट करती हैं तो लोगों को लगता है कि वो उनकी बहन हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पार्टी की फोटो पोस्ट की थी जिसमें वो अपने बच्चों के साथ नजर आ रही हैं. इस फोटो में उन्होंने ब्लैक रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बेटी के साथ फोटो देखकर लोग हो गए कन्फ्यूज

कई लोगों ने इस फोटो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनकी तारीफ की. एक शख्स ने कहा कि वो बड़ी बहन लगती हैं, मां नहीं. जबकि एक ने हैरानी में पूछा कि बाएं तरफ वाली महिला मां है या दाएं वाली. एक ने तो उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बता दिया. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनकी खूबसूरती के मुरीद हैं.

महिलाओं ने कब से शुरू किया रात में पयजामे पहनकर सोना? विश्व युद्ध से जुड़ा है ड्रेसिंग का राज आगे देखें…

कम उम्र के पुरुष करने लगते हैं फ्लर्ट

सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि लेस्ली इस उम्र में भी जिम जाती है और उनकी फिटनेस किसी युवती से हजार गुना बेहतर है. वो जिम में कड़ी मेहनत करती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर जिम के कपड़ों में या फिर बिकिनी में फोटोज पोस्ट करती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लेस्ली ने बताया कि उनको देखकर कई बार 18-19 साल के लड़के भी उनसे फ्लर्ट करने लगते हैं. वो लेस्ली की असल उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा पाते. वैसे लेस्ली पहली ऐसी महिला नहीं हैं जो इतनी ज्यादा उम्र में जिम जाती हैं या खुद को इतना ज्यादा एक्टिव रखती हैं. हाल ही में हमने आपको मेक्सिको की एक महिला के बारे में बताया था जो 71 साल की हैं और कमाल का बास्केटबॉल खेलती हैं. उनका गेम देखकर लोग हैरान हैं.