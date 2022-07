VIDEO: 66 साल पुराने फ्रिज की तकनीक और सुविधाएं देखकर दंग रह गए लोग, वायरल होने लगा 1956 का विज्ञापन

जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे नई तकनीकों का भी विकास हो रहा है. रोजमर्रा के सामानों को भी बेहतर किया जा रहा है और देखते-देखते हर चीज हाइटेक होती जा रही है. अब आप घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज को ही ले लीजिए. आज के फ्रिज ऊर्जा बचाने वाले तो होते ही हैं, साथ में वो वाईफाई से भी चलते हैं. मगर इन चीजों को जोड़ने के साथ, कई चीजों को घटाया भी गया है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 66 साल पुराने फ्रिज (66 year old fridge) को दिखा रहा है और यकीन मानिए कि आप जब इस फ्रिज को देखेंगे तो आप मॉडर्न फ्रिज (Old fridge vs modern fridge) को भूल जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @lostinhist0ry पर अक्सर इतिहास से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing historical videos) और फोटोज शेयर की जाती हैं. कुछ वक्त पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें 66 साल पहले एक एक फ्रिज के विज्ञापन (66 year old fridge advertisement) को दिखाया गया है. इस वीडियो में आपको दो बातें जरूर चौंकाएंगी, पहली, 1956 का विज्ञापन (1956 fridge advertisement) और दूसरी, उस दौर की फ्रिज.

66 साल पुराने फ्रिज की सुविधाएं कर देंगी हैरान

अब जब आप विज्ञापन देख चुके हैं और इस बात से हैरान हो चुके हैं कि 66 साल पहले भी वीडियो विज्ञापन बना करते थे, तो चलिए अब इस फ्रिज की विशेषता की बात करते हैं. वैसे तो ये सिंगल डोर फ्रिज है मगर इसके अंदर इतने खांचे हैं कि आज के जमाने में आपको फ्रिज के अंदर इतनी जगह सिर्फ एक सपना ही लगेगा. आज की ही तरह दरवाजों पर सामान रखने की जगह है मगर खास बात ये है कि दरवाजे पर शटर लगे हैं जिनसे सामान ढके हुए हैं. नीचे सब्जियों को सहेज कर रखने के लिए एक बॉक्स बना है जो लगभग बाहर निकल आता है. उसमें करीने से सब्जियां रखी गई हैं. बर्फ को निकालने की भी टेकनीक गजब की है. आइस ट्रे को एक खांचे में डालकर उल्टा कर के खींचने से बर्फ एक डिब्बे में निकल आती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने बताया कि उस दौर में ये फ्रिज 470 डॉलर यानी 37 हजार रुपयों की मिलती थी.