67 साल की दादी फिटनेस के मामले में देती हैं युवतियों को टक्कर, गठिया होने के बावजूद जिम में बहाती हैं पसीना

खुद का खयाल रखना और फिट रहना किसे नहीं पसंद है मगर फिटनेस का ध्यान बहुत कम लोग रख पाते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं मगर उनके अंदर इतनी इच्छा नहीं होती कि वो दुबले होने के लिए मेहनत कर पाएं. इन दिनों इंग्लैंड की एक महिला (England woman fitness inspire others) के खूब चर्चे हैं जो अधेड़ होने के बावजूद इतनी फिट है कि कम उम्र की युवतियां तक उसे देख के शर्मा जाएंगी.

कॉर्नवॉल (Cornwall, England) की रहने वाली 67 साल की शैरन गार्नर (Sharon Garner) को लोग सुपर-ग्रैनी (Super Granny) कहते हैं. वो इसलिए कि इतनी ज्यादा उम्र की होने के बावजूद भी वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं और बराबर जिम जाकर एक्सरसाइज करती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गठिया (arthritis) भी है मगर वो कभी गठिया (Old woman having arthritis goes to gym) को अपनी कमजोरी नहीं बनाती हैं. यही वजह है कि उन्हें कई बार जिम जाने वाले कम उम्र के लोगों को देखकर गुस्सा आता है जो आसान सी एक्सरसाइज या कम वजन भी नहीं उठा पाती हैं.

किक बॉक्सिंग, स्विमिंग और रनिंग करती हैं शैरन

शैरन हमेशा कहती हैं जो लोग जिम में रोते रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि अर्थराइटिस होने के बावजूद भी वो कड़ी मेहनत करती हैं. शैरन ने कहा कि अगर वो कुछ भी कर सकती हैं तो कम उम्र के लोग तो जरूर कर सकते हैं. शैरन के 8 नाती-पोते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक हफ्ते में किक बॉक्सिंग, स्विमिंग और रनिंग करती हैं. उनका मानना है कि खुद को फिट रखने की कोई उम्र नहीं होती है और इंसान किसी भी उम्र में अपना खयाल रख सकता है.

जिम में पुरुषों को भी टक्कर देती हैं शैरन

पिछले साल शैरन 2 हाफ मैराथन भी दौड़ी थीं मगर सड़कों पर दौड़ना उन्होंने कम कर दिया क्योंकि उनके घुटनों पर बुरा असर पड़ रहा था. वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो चेहरे पर मुस्कान के साथ हमेशा जिम में जाती हैं. इसके अलावा उनका कहना है कि किक बॉक्सिंग क्लास में हमेशा मर्द ही ज्यादा होते हैं मगर वो उनके साथ कदम से कदम मिला लेती हैं.