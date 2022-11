67 साल की महिला तीसरी बार बनी मां, बच्चे को बताया भगवान का तोहफा! 40 साल की बेटी ने तोड़ा रिश्ता

आमतौर पर महिलाएं जब 50 साल के ऊपर की उम्र को छूती हैं तो उनके मेनोपॉज का वक्त शुरू हो जाता है. ये वो समय होता है जब महिलाओं के पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं और फिर वो बच्चे नहीं पैदा कर पातीं. इस वजह से 50 साल के बाद किसी महिला का मां बनना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, हालांकि, ये असंभव नहीं है. इन दिनों एक 70 साल की चीनी महिला (Chinese woman become mother at 67) चर्चा में है क्योंकि वो 67 साल की उम्र में तीसरी बार मां बनी थी.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के शैनडॉन्ग प्रांत (Shandong, China) की रहने वाली 70 साल की टियान (Tian) और उनके 71 साल के पति हुआंग (Huang) तब हैरान हुए जब 3 साल पहले टियान ने एक बच्ची को जन्म दिया. उन्हें काफी देर में ये बात पता चली कि टियान प्रेग्नेंट (67 year old woman pregnant) हैं और बच्चे को जन्म देने वाली हैं. चीन में दो बच्चे पैदा करने की पॉलिसी एक वक्त में लागू की गई थी पर अब वहां सरकार चाहती है कि गिरती आबादी को सुधारने के लिए लोग बच्चे पैदा (old woman become mother) करें. कई जगहों पर तो नविवाहितों को फोन कर प्रशासन पूछ रहा है कि वो बच्चे कब पैदा करेंगे. इस बीच बुजुर्ग महिला के मां बनने की खबर सभी को चौंका रही है.

67 की उम्र में बनी मां

टियान की प्रेग्नेंसी की खबर से सबसे ज्यादा हैरान कपल खुद हुआ और उन्होंने इस बच्चे को भगवान का तोहफा बताया क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं हालांकि, 67 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देने के बाद उनके परिवार में आंतरिक कलह काफी बढ़ गई है. टियान की बेटी टिआंसी हुआंग का जन्म 25 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इस साल उसने अपना तीसरा जन्मदिन मनाया है. मगर टियान की बड़ी बेटी, जो 40 साल की है, वो इस बच्चे से काफी नाराज है. उसका खुद एक बड़ा बच्चा है और वो मां की प्रेग्नेंसी से इतनी शर्मिंदा हुईं कि उन्होंने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया.

18 साल का है नाती

महिला ने कहा कि उसके 2 नाती हैं जिसमें से बड़ा वाला 18 साल का है और वो अब कॉलेज जाना शुरू करने वाला है. जब महिला की बेटी और बेटे को प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो वो चाहते थे कि महिला अबॉर्शन करवा ले. वो भी नहीं चाहती थी कि इस उम्र में वो मां बने पर जब उसके टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए तब उसने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा क्योंकि उसे लगा कि वो भगवान का तोहफा है. दोनों बच्चों ने उससे संबंध खत्म करने की बात कह डाली पर महिला ने उनकी ना सुनकर बेटी को जन्म दिया.