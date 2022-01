दर्द उठने पर ऑपरेशन करवाने अस्पताल पहुंचा 3 बच्चों का बाप, डॉक्टरों को शरीर में मिला औरतों का अंग!

इंसानी शरीर बेहद विचित्र (Weird Facts About Human Body) होता है. इसके बारे में पूरी तरह से जान पाना शायद डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है. कई बार तो शरीर से जुड़ी ऐसी-ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जो हर किसी को दंग कर देती है. इन दिनों एक शख्स से जुड़ी खबर खूब चर्चा में है. दरअसल, जिस शख्स की बात हो रही है वो अपना ऑपरेशन करवाने जब अस्पताल पहुंचा तो उसके शरीर से डॉक्टरों को महिलाओं का अंग (Doctors find female genitalia in Man’s body) मिला.

कोसोवो (Kosovo Man Has Male and Female reproductive organs) के रहने वाले 67 साल के एक शख्स को अचानक पेट में दर्द उठा तो वो अस्पताल भागा. डॉक्टरों को लगा कि उसे हर्निया (Hernia) की शिकायत है इसलिए उन्होंने उसका ऑपरेशन करने का इरादा किया. मगर ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर में डॉक्टरों को ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय (Doctors find womb and ovary in father of 3 children) नजर आया. ये देखकर डॉक्टर दंग रह गए.

शख्स के शरीर के बाहर नजर आ रहा था पुरुषों का अंग

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि शख्स के शरीर में पुरुषों के यौग अंग भी थे और महिलाओं के भी. शरीर के बाहर सिर्फ पुरुषों का ही अंग नजर आता था और उसके ठीक ऊपर पेट पर उभार था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि शख्स को हर्निया है मगर टेस्ट के बाद पता चला कि वो महिलाओं के यौन अंगों के कारण है.

हॉर्मोन के कारण हो जाती है ऐसी स्थिति

डॉक्टरों ने बताया कि शख्स पूरी जिंदगी पुरुष बनकर ही जिया. जिन लोगों को जन्म से स्त्री और पुरुष के अंग मिलते हैं वो आमतौर पर बांझ होते हैं मगर शख्स के 3 बच्चे हैं, इस बात से डॉक्टर्स भी हैरान हैं. मरीज के सिर्फ एक ही अंडकोष था मगर उसे अपने जीवन में कोई खास समस्या नहीं पैदा हुई. रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो ये कि डॉक्टर्स जन्म के वक्त एक अंग को हटा देते हैं मगर कई लोग इस बारे में अलग विचार रखते हैं. उनका मानना है कि ऐसे लोगों पर ही ये छोड़ देना चाहिए कि वो किस पर्सनैलिटी के साथ रहना चाहते हैं जिससे खुद के पहचानने के बाद वो अपना ऑपरेशन खुद ही करवाएं.