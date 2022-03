91 साल की औरत के मरने से कुछ महीने पहले 68 साल के शख्स ने रचा ली शादी, मिल गई 2 करोड़ रुपयों की जायदाद

कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो ना ही उम्र देखता है, ना जाति और ना ही धर्म. आपने अक्सर सुना होगा कि कम उम्र के लोग ज्यादा उम्र वालों को दिल दे बैठते हैं. हालांकि समाज ऐसे लोगों को बुरी नजरों से देखता है और प्यार की जगह रिश्ते को सौदा समझता है. हाल ही में ऐसा ही एक कपल के लिए लोगों के साथ-साथ परिवार वाले भी कह रहे हैं. 68 साल के एक शख्स ने 91 साल की एक महिला से शादी (68 year old man married 91 year old woman before her death) कर ली और उसकी मौत के बाद पूरी जायदाद उसके नाम हो गई. मगर इस बात से महिला के बच्चे खुश नहीं हैं.

इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर (North Yorkshire, England) की रहने वाली 91 साल की जॉआन ब्लास (Joan Blass) की मौत मार्च 2016 में हुई थी. मगर मरने से कुछ सालों पहले उनकी शादी एक शख्स से हुई थी जो 68 साल का था. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार महिला की मौत के बाद 2 करोड़ रुपये की पूरी प्रॉपर्टी शख्स (Man gets whole property of old wife suffering from dementia) के नाम हो गई. मगर इस बात से महिला के बच्चे नाखुश हैं.

कोर्ट में पता चला कि महिला ने अपनी वसीयत में किसी का भी नाम नहीं दिया था इसलिए अपने नाम जायदाद पति के पास चली गई. (फोटो: facebook/predatorymarriage)

धोखे से शादी करने का लगाया आरोप

महिला के 53 साल के बेटे माइकल और 62 साल की बेटी फ्रैंक्स को शादी के बारे में पता ही नहीं था. उन्होंने बताया कि शख्स ने गुप्त तरीके से लीड्स में सिविल मैरेज कर ली थी. प्रॉपर्टी शख्स के पास जाने के बाद शख्स पर परिवार ने केस कर दिया था. फ्रैंक ने बताया कि उसकी मां जॉआन ब्लास को डिमेंशिया हो गया था जिससे वो सब कुछ भूलने लगी थी. ऐसे में उसे ये तक याद नहीं था कि वो पति कहना वाला वो शख्स कौन है. वो फ्रैंक से पूछा करती थी कि उस शख्स का नाम क्या है और वो उनके घर में कैसे रह रहा है.

शख्स को मिल गई पूरी प्रॉपर्टी

महिला की मौत के बाद अपने आप 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घर का एक हिस्सा शख्स के नाम हो गया था. बाकी हिस्सा बच्चों के नाम था. यही नहीं, महिला की 35 लाख से ज्यादा की सेविंग भी शख्स के पास आ गई थी. कोर्ट ने भी मामले को खारिज कर दिया क्योंकि उनके अनुसार ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि शख्स ने महिला से धोखे से शादी (Predatory Marriage) की थी. शख्स ने ही महिला का अंतिम संस्कार करवाया और बेनाम कब्र में उसे दफनाया भी है. फ्रैंक अब ऐसे लोगों की मदद करती हैं जिनके परिवार में इस तरह से कोई प्रिडेटरी मैरेज यानी छल से शादी करने का शिकार हो गया हो.