Viral Video: 68 साल की उम्र में महिला ने की जिम जाने की शुरुआत, वजन उठाती आई नजर, लोग कर रहे तारीफ

स्वस्थ रहने और खुद को फिट रखने की कोई उम्र नहीं होती. इंसान किसी भी उम्र में अपने आप को फिट रख सकता है. बहुत बार लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ जाने के कारण लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और जिम तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए. पर ये सोच पूरी तरह गलत है. इन दिनों एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो 68 साल की उम्र (68 year old Indian woman in gym video) में जिम जाकर सभी को हैरान कर रही हैं.

इंस्टाग्राम यूजर अजय सांगवान एक जिम ट्रेनर हैं. इन दिनों उनकी मां (Gym trainer mother in gym video) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. अजय की माता जी 68 साल (old woman in gym video) की हैं. भारत में इस उम्र की औरतें पूजा-पाठ में लग जाती हैं और भगवान का नाम लेने लगती हैं पर अजय की माता जी जिम जाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम कर रही हैं. अजय अपनी मां के वीडियोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूसरी महिलाओं को मोटिवेट करने का काम करते हैं.

जिम में एक्सरसाइज करती नजर आई महिला

इस वीडियो में अजय की माता जी जिम में कड़ी एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं. वो सिर्फ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि बारबेल, डंबल, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में वजन लगाकर भी उठाती दिख रही हैं. अजय ने वीडियो के साथ लिखा कि उनकी मां ने 68 साल की उम्र में बदलाव लाने का फैसला किया और अब वो जिम जाने लगी हैं.

वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

इस वीडियो को 20 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि अजय की मां दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं. जबकि एक ने कहा कि उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना आ गई है. एक ने कहा कि उसकी मां गजब का काम कर रही हैं. जबकि एक ने कहा कि उसकी मां क्वीन से कम नहीं हैं. एक ने कहा कि उन्हें आंटी ना कहा जाए, वो एक मजबूत लड़की हैं.