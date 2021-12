बाथरूम की दीवार से आती थी अजीबोगरीब आवाज, टाइल निकाल कर देखा तो उड़ गए शख्स के होश!

फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg, Florida) में एक ऐसी घटना कुछ दिन पहले सामने आई जिसने सभी को दंग कर दिया. खबर है कि यहां एक शख्स के घर में बाथरूम की दीवार से कुछ झन्नाने (Buzzing Sound Behind Wall in Bathroom) की आवाज सुनाई देती थी. वैसी ही आवाज जैसे मच्छरों के उड़ने पर आती है. जब शख्स ने अपने बाथरूम की कुछ टाइल्स को हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके पीछे सौंकड़ों मधु मक्खियां (Bees Found behind bathroom wall) थीं.