70 साल की भारतीय महिला को है सोलो ट्रैवलिंग का जुनून, 25 सालों में घूम चुकी है 66 देश

घूमना (Travelling) किसे नहीं पसंद है! हर कोई चाहता है कि अपने बिजी या बोरिंग शेड्यूल से वक्त निकाल कर ट्रैवेल (Travel) करे. घूमने से इंसान बहुत कुछ नया सीखता है और उसे दुनिया का अनुभव होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम उम्र के लोग ही घूमने के शौकीन होते हैं. आज हम आपको एक ऐसी महिला (Woman) के बारे में बताने जा रहे हैं जो 70 साल (70 Years) की हैं, मगर उन्हें अकेले घूमने (Solo travelling) का शौक इस कदर है कि वो पिछले 25 सालों (25 Years) में 66 देश (66 Countries) घूम चुकी हैं और अभी भी वो रुकने वाली नहीं हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रैवलिंग की दीवानी अपने भारत में ही हैं.

(फोटो: Sudha Mahalingam/footlooseindian.com)

चेन्नई (Chennai) की रहने वाली सुधा महालिंगम (Sudha Mahalingam) पिछले 25 साल से सोलो ट्रैवेल (Solo Travel) कर रही हैं. उन्होंने उस दौर में सोलो ट्रैवलिंग करना शुरू किया जब भारत में महिलाओं को अकेला घूमने (Women Solo Travellers) से रोका जाता था और अगर कोई महिला अकेले ट्रैवेल करती थी तो माना जाता था कि वो समाज के किसी नियम को तोड़ रही है. मगर डॉ. सुधा महालिंगम ने अकेले घूम कर कई लोगों के पूर्वाग्रह को तोड़ा है. हाल ही में सीएनएन से खास बातचीत में सुधा महालिंगम ने बताया कि काफी साल पहले जब उनके पति अपने काम के लिए विदेश जाते थे तो वो भी साथ चली जाती थीं. उनके पति बिजी रहते थे तो वो कहते थे कि सुधा किसी टूरिस्ट गाइड के साथ शहर घूम लें मगर सुधा को अकेले घूमना पसंद था क्योंकि उनके अनुसार गाइड वही दिखाते हैं जो वो जानते हैं और दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं दिखाते जो आप देखना चाहते हैं. इसलिए सुधा ट्रैवलिंग पैकेज में भी विश्वास नहीं करती हैं.

(फोटो: Sudha Mahalingam/footlooseindian.com)

सुधा पहले प्रिंट मीडिया में पत्रकार थीं. करीब दो दशक पहले उन्होंने अपनी पत्रकारिता की नौकरी छोड़ दी और एनर्जी रिसर्च का काम शुरू कर दिया. इसके बाद उनका रिसर्च का काम आगे बढ़ा तो देश-विदेश से लोग उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के तौर पर बुलाने लगे. उन्हें तेल उत्पादन करने वाले देशों से अक्सर इन्विटेशन आते थे. इस तरह वो लगातार घूमती रहीं. आज वो 70 साल की हो चुकी हैं और पिछले 25 सालों में उन्होंने 6 महाद्वीपों के 66 देशों को अकेले घूम लिया है. सुधा एक ट्रैवेल ब्लॉगर भी हैं और ‘फुटलूज इंडियन’ (Footloose Indian) के नाम से उनका एक ब्लॉग है. यही नहीं उनकी लिखी एक किताब, ‘द ट्रैवेल डॉग्स मस्ट बी क्रेजी’ (The Travel Gods Must be Crazy) काफी फेमस है.